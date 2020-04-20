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В Польше задержали вооруженного до зубов немца, представлявшегося "украинским генералом" (фото)
В польском городе Познань полиция задержала мужчину, у которого дома обнаружили целый арсенал оружия. Задержанный именовал себя «украинским генералом». Несколько дней назад в Украине задержали настоящего украинского генерала, работавшего на российскую ФСБ.
Польские полицейские заинтересовались информацией из окружения футбольных хулиганов о мужчине, который называет себя генералом из Украины.
Во время обысков у него дома вблизи Познани выявлено 27 экземпляров оружия, почти треть из которых оказалась в состоянии боеготовности. Часть оружия и гранат были хорошо сделанными копиями. Также были обнаружены информационные таблички на украинском языке с надписями о необходимости хранения оружия чистым.
Полиция задержала «генерала» 16 апреля в городе Казимеж на юго-востоке страны. Одет он был в украинский военный мундир с эмблемами Нацгвардии Украины и шевронами украинских флагов, сообщает «Курс Украины».
Задержанный на самом деле не является украинцем и не имеет украинского гражданства. Насколько известно полиции, он немец. Польские правоохранители отмечают, что этот человек должен был зарегистрировать часть оружия, а остальное вообще не имел права хранить дома.
Мужчине предъявили обвинения в нелегальном владении оружием и издевательстве над членами своей семьи. Его временно арестовали на три месяца. Так называемому «украинскому генералу» грозит до восьми лет тюрьмы.
Напомним, на днях в Донецкой области полиция обнаружила схрон опасных предметов, состоявший из минометных мин, танковых боеприпасов и артиллерийских снарядов общим количеством 35 единиц. Ранее в Луганской области полиция и СБУ обнаружили тайник боевиков «ЛНР». Террористы спрятали оружие и боеприпасы возле заброшенной шахты в городе Приволье.
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?