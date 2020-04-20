Происшествия

Под Сумами полицейские обстреляли авто с пьяным водителем, пытавшимся уйти от погони

В Шостке Сумской области полиции пришлось применить табельное оружие, чтобы остановить пьяного водителя легкового автомобиля. В Донецкой области полицейским также пришлось применить оружие, чтобы урегулировать конфликт между агрессивными местными жителями.

Инцидент в Шостке произошел вечером 19 апреля.

42-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения, который ехал на своей «Ауди» по встречной полосе движения, не отреагировал на требование копов остановиться и попытался скрыться от сотрудников полиции.

Догнали авто нарушителя стражи порядка только во дворе одной из многоэтажек города. Там водитель высадил пассажирку и закрылся в своем автомобиле. На все требования полицейских выйти из салона, водитель реагировал агрессивно, а потом резко рванул с места и на большой скорости покинул придомовую территорию.

Дальнейшее преследование иномарки осуществлялось уже двумя патрульными автомобилями.

Пьяный водитель на дороге создавал серьезную угрозу для других участников движения. Поэтому правоохранители приняли решение применить для остановки «Ауди» огнестрельное оружие. Несколько предупредительных выстрелов водителем машины были проигнорированы. Тогда копам пришлось стрелять по колесам иномарки.

Остановить машину удалось только на территории села Клишки Шосткинского района. Во время погони машины проехали почти двадцать километров расстояния.

В крови водителя оказалось 0,92 промилле алкоголя. Он и ранее привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

По факту сопротивления работникам полиции уже открыто уголовное производство. Санкция статьи предусматривает штраф от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до четырех лет, или лишение свободы на срок до двух лет.

Кроме того, за вождение в пьяном виде водитель должен заплатить значительную сумму штрафа.

Напомним, в Мостисском районе Львовской области пьяный водитель наехал на машину полицейских и травмировал патрульных.

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