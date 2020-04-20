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Деньги будут: стало известно, когда медикам доплатят за борьбу с коронавирусом
Обещанную доплату к заработной плате медикам и другим работникам, задействованным в лечении больных COVID-19, выплатят в конце апреля. Об этом на совещании у президента Зеленского сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Президент Зеленский 1 апреля подписал закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)».
Документ, в частности, предусматривает доплату в размере до 300% заработной платы медперсоналу, задействованному в лечении больных COVID-19, а работникам социальной защиты населения, оказывающим услуги гражданам, находящимся дома, — до 100% заработной платы.
Кроме того, предусмотрена и выплата помощи по частичной безработице работникам малых и средних предприятий, для которых будут сохранены рабочие места во время карантина.
Напомним, в связи с тем, что пик заболеваемости COVID-19 ожидается в начале мая, правительство планирует продолжить карантин, но смягчить его в некоторых сферах.
На утро 20 апреля в Украине подтверждены 5710 случаев COVID-19. Зафиксированы 151 случая с летальным исходом и 359 случаев выздоровления пациентов.
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