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Украина

"Ждите среды": в Минздраве прокомментировали возможность продления карантина

23:55 20 апреля 2020 97
Виктор Ляшко
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Несмотря на то, что Пасхальные богослужения прошли без большого количества нарушений верующими карантина, ограничения могут быть продлены в Украине как минимум до 12 мая. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает РБК-Украина.

При этом он добавил, что 22 апреля Кабмин рассмотрит решение о продлении карантина.

«Ждите среды. На заседании правительства будет принято решение о продлении или сокращении карантина. 22-го Кабмин рассмотрит. Главный санитарный врач прогнозирует, что по меньшей мере до 12 мая. Решение принимает правительство», — заявил Ляшко

Напомним, премьер Денис Шмыгаль заявлял, что Кабмин планирует продолжить карантин, но в то же время смягчить меры в некоторых сферах. Он также отметил, что пик заболеваемости стоит ожидать на конец апреля и между 3 и 8 мая. Кроме того, он добавил, что после прохождения пика Кабмин начнет внедрять антикризисные меры по поддержке экономики

В свою очередь, в Минздраве высказывали мнение, что Украина может обойти пик распространения коронавируса. В ведомстве уверены, что пик может пройти не замеченным, если украинцы будут придерживаться карантинных мероприятий.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявлял, что карантинные меры продлят, если количество новых больных будет расти более чем на 2% от общего числа инфицированных.

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