«Температура спала»: жена Игоря Николаева рассказала о его самочувствии

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Жена российского певца Игоря Николаева, который после отрицательного теста на коронавирус продолжает лечение в Коммунарской больнице, рассказала о его состоянии. У 60-летнего артиста «долевая пневмония». Второй тест на COVID-19 также показал отрицательный результат. Состояние Николаева улучшилось, температура спала.

«Игорь чувствует себя намного лучше! Идёт на поправку! Сегодня температура уже 36,7! Но пневмонию всё равно нужно лечить, поэтому пока он останется в госпитале Коммунарки. Всё остальное Игорь, как выздоровеет и посчитает нужным, расскажет сам!», — рассказала Юлия Проскурякова.

Она также рассказала, что уже 12 дней не видела мужа. Как только он почувствовал себя плохо, изолировался в московской квартире. А она с дочкой осталась в загородном доме.

В больницу Николаев поехал сам, так как опасался коронавируса. Он был на вечеринке Аллы Крутой, где именинницу поздравлял Лев Лещенко, у которого позже обнаружили коронавирус. Теперь коллеги лежат в одной больнице. Оба идут на поправку.

Также «ФАКТЫ» писали о том, что знаменитый оперный певец Пласидо Доминго, у которого также обнаружили коронавирус, выписан из клиники и продолжает лечение дома.

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