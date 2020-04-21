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Ничего святого: браконьеры убили самку краснокнижного зубра на Сумщине
В Сумской области неизвестные убили краснокнижного зубра. Об этом сообщил в Facebook начальник отдела охраны и защиты леса Конотопского лесхоза Евгений Лаврик. Ранее в Одесской области полицейские на охоте убили краснокнижную птицу и похвастались снимком в сети.
Убитую самку зубра нашли в лесах Бочечковского лесничества. По словам Лаврика, накануне в этом районе видели местных парней, которые ранее уже имели проблемы с законом по браконьерству.
На указанное место происшествия выезжала следственно-оперативная группа.
По предварительным выводам ветеринаров егерской службы, смерть животного наступила около двух недель назад. Тело убитой самки направили в ветеринарную клинику для вскрытия и проведения соответствующих экспертиз, сообщили в Сумском областном главке полиции.
Решается вопрос об открытии по этому факту уголовного производства.
«ФАКТЫ» писали о симпатичном тигренке, который родился в этом году в семье краснокнижных амурских тигров в городском зоопарке Одессы.
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