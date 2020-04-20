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На Украину надвигаются сильные заморозки
В ближайшие несколько дней в Украине, кроме крайнего юга и Закарпатья, ожидаются заморозки на поверхности почвы и в воздухе.
По данным Укргидрометцентра, ночью 21, 22 и 23 апреля температура воздуха будет 0 — минус 3 градуса (уровень опасности — желтый).
Ночью 21 апреля в западных, северных и большинстве центральных областей, 23 апреля в Сумской и восточных областях заморозки и в воздухе (сильные) 0−5 градусов мороза (уровень опасности — оранжевый).
Ночью в Киеве 21 апреля заморозки в воздухе (сильные) 0−2 градуса мороза (уровень опасности — оранжевый), 22 и 23 апреля заморозки на поверхности почвы 0−3 градуса со знаком «минус» (уровень опасности — желтый).
По Киевской области ночью 21 апреля заморозки в воздухе (сильные) 0−5 градусов мороза, 22 и 23 апреля заморозки на поверхности почвы 0−3 градуса (уровень опасности — желтый).
Напомним, ранее синоптики прогнозировали в мае настоящую летнюю жару.
О том, какая погода ждет украинцев этим летом в материале «ФАКТОВ».
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!