Общество и люди

Светлая среда 2020: что нельзя делать в третий день после Пасхи

Светлая среда, которая в этом году 22 апреля, как и Светлый понедельник или Светлый вторник, имеет свои традиции.

«ФАКТЫ» собрали для вас запреты и традиции третьего дня Светлой седмицы.

Что нельзя делать в этот день

Нельзя тяжело работать. Этот день еще называют Громовой средой. Говорят, если тяжело работать, град поля и огороды уничтожит.

Не стоит шить, вязать, вышивать.

Не стоит также стирать руками.

Нельзя в этот день никого обижать и лгать.

Что можно и нужно делать в этот день

В этот день молятся Господу, чтобы дал здоровье всей семье.

В храме ставят свечу, чтобы град не испортил посевы.

Девушки в некоторых регионах начинают водить хороводы.

А еще в Светлую седмицу девушки и молодые женщины гадали. Говорят, если услышишь кукушку — ребенок скоро появиться, десна чешется — к поцелую, муха в миску упала — сватов жди.

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