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Светлая среда 2020: что нельзя делать в третий день после Пасхи
Светлая среда, которая в этом году 22 апреля, как и Светлый понедельник или Светлый вторник, имеет свои традиции.
«ФАКТЫ» собрали для вас запреты и традиции третьего дня Светлой седмицы.
Что нельзя делать в этот день
Нельзя тяжело работать. Этот день еще называют Громовой средой. Говорят, если тяжело работать, град поля и огороды уничтожит.
Не стоит шить, вязать, вышивать.
Не стоит также стирать руками.
Нельзя в этот день никого обижать и лгать.
Что можно и нужно делать в этот день
В этот день молятся Господу, чтобы дал здоровье всей семье.
В храме ставят свечу, чтобы град не испортил посевы.
Девушки в некоторых регионах начинают водить хороводы.
А еще в Светлую седмицу девушки и молодые женщины гадали. Говорят, если услышишь кукушку — ребенок скоро появиться, десна чешется — к поцелую, муха в миску упала — сватов жди.
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