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Дорогое удовольствие: в Кабмине заговорили об отмене переписи населения
После проведения упрощенного подсчета украинцев (37 млн 289 тысяч человек на 1 декабря 2019 года), в 2021 году планировалась всеукраинская перепись населения, но ее, скорее всего, не будет.
Такое предположение сделал министр Кабинета министров Олег Немчинов в интервью агентству «Интерфакс-Украина». Это связано, прежде всего с дороговизной процесса.
«Перепись — дорогое удовольствие», — отметил он и добавил, что на это потребовалось бы около 6 миллиардов гривен. «У нас весь стабилизационный фонд на борьбу с коронавирусом — 65 млрд. Это очень серьезное политическое решение и это процесс, который нужно запускать заранее», — сказал министр, отметивший, что подготовку к переписи в 2021 году следовало бы начинать еще весной 2020 года. По его словам, для организации и проведения переписи — на весь цикл — требуется год и три месяца.
Олег Немчинов также отметил, что Госстат рассматривает три варианта проведения переписи населения: классический, опросы и комбинированный. Последний предусматривает максимальное использование цифровых технологий, совмещенное с дворовым обходом. «Но даже чисто цифровая перепись — это очень большие средства», — добавил он.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в свою бытность министром Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявлял, что эксперты обсуждают возможность узнать количество украинцев, проживающих на временно оккупированных территорий при помощи аэросъемки.
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