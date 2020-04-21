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- 20:44 Филипп Киркоров распродает свои наряды
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Филипп Киркоров распродает свои наряды
Звезды шоу-бизнеса в кризис, вызванный пандемией, вынуждены искать новые способы заработка. Некоторые продают защитные маски, торгуют видео-поздравлениями в социальных сетях. А популярный певец Филипп Киркоров решил распрощаться со своими яркими концертными костюмами. Он решил открыть интернет-магазин, где будет продавать свои вещи. Говорит, в его коллекции уже 300 тысяч наименований.
«Вы сможете приобрести не только вещи из повседневной жизни, но и мои эксклюзивные вещи из знаменитой гардеробной», — пишет Киркоров в Instagram и обещает, что часть денег передаст на благотворительность.
*Теперь в экстравагантных нарядах Киркорова могут щеголять его поклонники
Продюсер Андрей Разин отмечает, что кризис и отсутствие концертов и корпоративов больно ударили по благосостоянию артистов, привыкших жить на широкую ногу.
«Как я и предсказывал, наши звезды первой величины начали продавать свои личные вещи ввиду отсутствия концертов, крупных корпоративов и возврата всех предоплат, которые составляли до 200.000 € и более!» — пишет Разин. Он предполагает, что помимо одежды знаменитости будут продавать драгоценности, а затем и недвижимость.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что певица Джамала решила продавать свои наряды, чтобы помочь медикам приобрести защитные костюмы.
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