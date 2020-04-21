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СМИ сообщили о коронавирусе у хоккеиста, игравшего вместе с Александром Лукашенко

16:37 21 апреля 2020 193
Лукашенко в хоккейной форме
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

Форвард хоккейной команды, в которой играет президент Беларуси Александр Лукашенко, заявивший, что он не видит причин отказываться от своего обожаемого хоккея даже в период пандемии, похоже, подхватил коронавирусную инфекцию.

В массмедиа по этому поводу распространяется весьма противоречивая информация, однако СМИ единодушно сообщают, что 11 апреля Дмитрий Мелешко играл во втором матче финальной серии республиканского любительского турнира вместе с Александром Лукашенко и его младшим сыном Николаем.

Так, в комментарии tut. by сам Дмитрий Мелешко сообщил, что коронавируса у него нет, а есть лишь легкая простуда. «Я решил самоизолироваться, но это связано с тем, что у моей супруги онкология, поэтому мы стараемся все риски свести к нулю. Сдал тест и на COVID-19, но пока результата нет», — заявил он.

В то же время пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт заболевание подтверждает, однако отмечает, что хоккеист заболел «через неделю после турнира», и что Александр Лукашенко с Мелешко в последнее время не общался.

При этом она, отвечая на вопрос о здоровье Лукашенко, заявила: «Не дождетесь». «Президент не был и не будет уходить в изоляцию, удаленку и прочее», —добавила она.

Кстати, в эту субботу, 25 апреля, в Беларуси запланирован субботник, переносить который из-за коронавируса власти не собираются.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Кремле подтвердили COVID-19 — заболел сотрудник администрации российского президента Владимира Путина.

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