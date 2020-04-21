- 17:01 Вратарь «Динамо» вместе с красавицей-женой показал чудеса акробатики
- 17:00 Руководитель ГП «Медицинские закупки Украины» из-за непрозрачных схем подвергает врачей опасности, — эксперт
- 17:00 Число украинцев, оставшихся без каких-либо сбережений, возросло до 45% , — данные опроса
- 17:00 Украинская полярная экспедиция, в составе которой две женщины, наконец добралась до Антарктиды
- 16:37 СМИ сообщили о коронавирусе у хоккеиста, игравшего вместе с Александром Лукашенко
- 16:37 «Начнем с Израиля»: Криклий рассказал, когда и как начнут возвращать домой застрявших за границей украинцев
- 16:16 «Вечернее пьянство»: Ксения Собчак с мужем на карантине увлеклись алкоголем
- 16:15 Как помочь бизнесу строить прозрачные правила игры: бесплатный вебинар по предпринимательской этике
- 16:14 Беспредел: под Одессой полицейский избил владельца местного магазина
- 16:06 "Был хорошим командиром": стали известны подробности гибели на Донбассе лейтенанта Андрея Шинкарука
- 16:02 Тревожная тенденция: киевляне стали чаще задумываться о самоубийстве из-за безработицы
- 15:57 Известный российский режиссер умер от коронавируса
СМИ сообщили о коронавирусе у хоккеиста, игравшего вместе с Александром Лукашенко
Форвард хоккейной команды, в которой играет президент Беларуси Александр Лукашенко, заявивший, что он не видит причин отказываться от своего обожаемого хоккея даже в период пандемии, похоже, подхватил коронавирусную инфекцию.
В массмедиа по этому поводу распространяется весьма противоречивая информация, однако СМИ единодушно сообщают, что 11 апреля Дмитрий Мелешко играл во втором матче финальной серии республиканского любительского турнира вместе с Александром Лукашенко и его младшим сыном Николаем.
Так, в комментарии tut. by сам Дмитрий Мелешко сообщил, что коронавируса у него нет, а есть лишь легкая простуда. «Я решил самоизолироваться, но это связано с тем, что у моей супруги онкология, поэтому мы стараемся все риски свести к нулю. Сдал тест и на COVID-19, но пока результата нет», — заявил он.
В то же время пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт заболевание подтверждает, однако отмечает, что хоккеист заболел «через неделю после турнира», и что Александр Лукашенко с Мелешко в последнее время не общался.
При этом она, отвечая на вопрос о здоровье Лукашенко, заявила: «Не дождетесь». «Президент не был и не будет уходить в изоляцию, удаленку и прочее», —добавила она.
Кстати, в эту субботу, 25 апреля, в Беларуси запланирован субботник, переносить который из-за коронавируса власти не собираются.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Кремле подтвердили COVID-19 — заболел сотрудник администрации российского президента Владимира Путина.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Не знаете, где в этом году можно недорого отдохнуть? — Знаю. На диване...