27.03 / 27.38 29.03 / 29.65
Киев: +10
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

«Похожи?» Невестка Таисии Повалий показала сына (фото)

17:38 21 апреля 2020 565
Денис Повалий с женой
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Невестка украинской певицы Таисии Повалий Светлана Вихрова, которая зимой прошлого года впервые стала матерью, показала сына.

Правда, показала молодая женщина не фото, а картину. Она сама нарисовала свою семью — мужа Дениса и сынишку.


Вихрова

«Похожи?» — подписала Светлана картину, которую назвала «Оставайтесь дома». «Очень похожи», «Похожи», «Ничего себе», — восхитились друзья пары.

На картине сын Светланы и Дениса уже хорошо сидит. Видно, мальчик родился не в декабре прошлого года, как заявляли его родители, а немного раньше.

Повалий

Повалий

Напомним, ранее Таисия Повалий рассказала, что ее внука назвали древнегреческим именем Демьян.

Также напомним, что редкое фото сына показала недавно звезда «Квартала» Елена Кравец.

А Энрике Иглесиас и Анна Курникова показали свою двухмесячную дочь Машу.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Михаил Жванецкий

Михаил Жванецкий: «В 1970-м во время вспышки холеры Одесса так очистилась, что город было не узнать»

я вам ничего не должен Зеленский

Как вы оцениваете первый год Зеленского? Онлайн-голосование

Монастырь

Коронавирус поразил еще один монастырь УПЦ, число заболевших растет

Человек за компьютером

Соблазнял девочек, прикидываясь подростком: задержанный в Киеве серийный педофил отказывается давать показания

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер