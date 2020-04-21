«Похожи?» Невестка Таисии Повалий показала сына (фото)

Шоу-бизнес

Невестка украинской певицы Таисии Повалий Светлана Вихрова, которая зимой прошлого года впервые стала матерью, показала сына.

Правда, показала молодая женщина не фото, а картину. Она сама нарисовала свою семью — мужа Дениса и сынишку.





«Похожи?» — подписала Светлана картину, которую назвала «Оставайтесь дома». «Очень похожи», «Похожи», «Ничего себе», — восхитились друзья пары.

На картине сын Светланы и Дениса уже хорошо сидит. Видно, мальчик родился не в декабре прошлого года, как заявляли его родители, а немного раньше.

Напомним, ранее Таисия Повалий рассказала, что ее внука назвали древнегреческим именем Демьян.

Также напомним, что редкое фото сына показала недавно звезда «Квартала» Елена Кравец.

А Энрике Иглесиас и Анна Курникова показали свою двухмесячную дочь Машу.

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