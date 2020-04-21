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Шоу-бизнес

Мила Кунис и Эштон Катчер наладили выпуск «Карантинного вина» (видео)

20:21 21 апреля 2020 35
Эштон Катчер и Мила Кунис
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Голливудские актеры-супруги Мила Кунис и Эштон Катчер объявили в Instagram, что будут выпускать «Карантинное вино», которое самое время пить на самоизоляции. Всю выручку от его продаж они передадут благотворительным фондам, оказывающим помощь людям в условиях пандемии коронавируса.

Вино пара создала в сотрудничестве с компаниями Nocking Point Wines и Battle Creek Vineyards. Бутылки, как говорят Кунис и Катчер, «интерактивные»: этикетки на них белые — таким образом там можно записать любой подходящий тост и выразить пожелания здоровья.

Стоимость вина — 50 долларов за две бутылки. Его можно купить онлайн.

В видео презентации вина, которое Мила и Эштон снимали дома, Катчер начал говорить: «Мы живем в беспрецедентные времена. А беспрецедентные времена требуют…». Но тут вмешалась Кунис: «Больше выпивки! Ты не это собирался сказать?». «Я собирался сказать „беспрецедентных мер“, но ты сказала „больше выпивки“, и мне это нравится», — с улыбкой заявил актер.

42-летний экс-супруг Деми Мур и 36-летняя уроженка Черновцов поженились в 2015 году. Они воспитывают двоих детей — пятилетнюю дочь Уайетт и трехлетнего сына Димитрия.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Мила Кунис и Эштон Катчер забавно высмеяли слухи о своем разрыве, сняв видео для Instagram.


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