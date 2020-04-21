Жена Павла Зиброва нарисовала его портрет на пасхальном яйце (фото)

Шоу-бизнес

Народный артист Украины Павел Зибров, который ранее рассказал, как защищается от коронавируса, похвастался уникальным пасхальным яйцом. На нем — портрет самого Зиброва. А нарисовала артиста его жена Марина.

«Брендовое яйцо», «Усы на крашанке — это круто», — восхитились поклонники артиста.

Отпраздновал Пасху Зибров с женой и дочерью Дианой — именно она пекла паски (куличи) и красила все яйца.

А еще Зибров показал, как у него отросли волосы во время карантина. «Я хайповал еще с 1994 года», — написано на его одежде, которую он выбрал для фото.

Напомним, что ранее Тина Кароль показала, как красит пасхальные яйца.

А Оля Полякова рассказала, как испечь вкусную паску.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter