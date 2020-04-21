Украина

Не раньше второй половины лета: в Кабмине рассказали, когда украинцам лучше планировать отпуск

Назвавший недавно сроки возобновления работы общественного транспорта министр инфраструктуры Владислав Криклий рекомендовал украинцам планировать отпуск не раньше середины июля — августа.

Об этом он сказал в интервью BBC Украина.

«Реалистично планировать отдых на вторую половину лета. Но это если все будут соблюдать правила безопасности, не будут рисковать собой и близкими. И если мы увидим, что статистика улучшается, то есть, кривая заболеваний не растет», — заявил чиновник.

Кроме того, восстановление авиасообщения, по мнению министра, будет зависеть от того, как быстро другие страны откроют воздушное движение и куда именно будут летать — этого точно не случится до майских праздников.

Министр отметил, что самые популярные направления пассажирских авиаперевозок — это Турция и Египет, и восстановление авиасообщения с Украиной будет зависеть в том числе и от того, как будут действовать именно они.

В то же время есть надежда открыть рынок внутренних авиаперелетов раньше, чем международные рейсы — в том случае, если Украина пройдет эпидемию лучше, чем большинство других стран.

Что же касается наземного транспорта, то в Мининфраструктуре планируют запустить пригородные электрички, однако там, как и во всех видах транспорта, будут действовать ограничения.

Напомним, что ранее Владислав Криклий предположил, что регулярные авиаперевозки в Украине могут восстановить с сентября, так как маловероятно, что Европа запустит авиасообщение до конца лета.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что глава Минздрава Максим Степанов заявил на брифинге во вторник, что на ближайшее заседание правительства его ведомство будет выносить проект постановления о продлении срока карантина, который должен был закончиться 24 апреля, однако предложит некоторые послабления ограничительных мер. По его словам, следующей датой окончания карантинных мер предлагается 12 мая.

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