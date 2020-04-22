Карантин могут не смягчить: в Кабмине назвали причину

Украина

Несмотря на звучавшие ранее предположения чиновников о том, что карантин в Украине будет продолжен до середины мая при одновременном ослаблении некоторых запретов, этого может и не произойти из-за многолюдных пасхальных богослужений, которые прошли в отдельных регионах и могут привести к вспышке COVID-19.

Об этом заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов, передает Hromadske.

В частности, у Нечинова спросили, могут ли события в Почаеве и Святогорске стать причиной, из-за которой Кабмин не примет решение об ослаблении карантина.

«Я думаю, что это вполне возможно, надо смотреть ряд факторов. Если вы посмотрите статистку Нацполиции, количество верующих в церквях превышало прогнозы. Оно было значительно меньше, чем в обычный период, но в то же время это достаточно рискованные были цифры…» — ответил чиновник.

Также Немчинов добавил, что негативные моменты были и в Киеве. При этом он примел пример с ситуацией в закрытой на карантин Киево-Печерской лавре, где продолжают фиксировать новые случаи коронавируса.

«К сожалению, они общались с большим количеством горожан до того, как Лавра была закрыта», — сказал министр.

Немчинов отметил, что окончательное решение Кабмина будет принято после проведения «комплексного анализа рисков». Заседание правительства состоится сегодня, в среду.

Напомним, 19 апреля полиция сообщала, что духовенство Почаевской лавры УПЦ МП нарушило карантин и впустило прихожан в храм на Пасхальное богослужение. Кроме того, в Святогорской лавре провели Пасхальную службу, несмотря на карантин. Священники и прихожане были без масок в одном помещении и не соблюдали дистанцию. Полиция открыла уголовное дело. Всего в Украине зафиксировано 19 нарушений карантина на Пасхальных богослужениях.

Также напомним, что Министерство здравоохранения заявило о намерении инициировать продление карантина до 12 мая. Кроме того, в ведомстве планируют предложить правительству смягчить некоторые запреты — в частности, на прогулки в парках и посещение библиотек с музеями.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что по данным на 09:30 21 апреля, в Украине подтверждены 6125 случаев COVID-19. Зафиксированы 161 случай с летальным исходом и 367 случаев выздоровления пациентов. Всего провели 61 997 тестов.

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