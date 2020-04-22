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"Секс полезен для здоровья": глава здравоохранения Дании заявил о пользе занятий любовью во время пандемии
Мнение известного украинского педиатра Евгения Комаровского о благотворном влиянии секса на самочувствие больных коронавирусом, очевидно, разделяет директор управления здравоохранения Дании Серен Брострем.
Такой вывод можно сделать из сообщения издания The Local.
Так, согласно информации журналистов, Брострем отметил, что строгий подход Дании к социальной изоляции не распространяется ни на случайные половые связи, ни на секс с постоянными партнерами.
«Секс — это хорошо. Секс полезен для здоровья. Мы — сексуальные создания, и, конечно же, вы можете заниматься сексом в этой ситуации», — отметил он.
При этом Брострем добавил, что, как и при любом другом контакте между людьми, существует риск заражения воздушно-капельным путем. «Но, конечно же, мы должны иметь возможность заниматься сексом», — резюмировал Брострем.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что по мнению британского эксперта, врача отделения скорой помощи Алекса Джорджа, участника популярного телешоу, для пар, которые имели сексуальные отношения до начала пандемии, то есть для постоянных партнеров, ничего не изменилось. В то же время он предупреждает, что если у одного из партнеров возникли симптомы коронавируса, от секса придется временно отказаться.
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