Ученые выяснили, почему люди с лишним весом хуже переносят COVID-19

Мир

Биологи из Канады и Объединенных Арабских Эмиратов решили выяснить, почему ожирение увеличивает риск коронавируса. Результаты их исследования опубликованы на сайте препринтов bioRxiv и пока не прошли рецензирование, пишет Naked Science.

В ходе исследования было установлено, что организм тучных людей вырабатывает повышенное количество рецепторов, которые необходимы SARS-CoV-2 для проникновения в здоровые клетки.

«Ранее было показано, что для проникновения в клетку-хозяина SARS-CoV-2 использует рецепторы ангиотензинпревращающего фермента 2 (мембранный белок ACE2, точка проникновения вируса в клетку. — Прим. ред.). Мы стремились описать, как SARS-CoV-2 нарушает пути метаболизма липидов у хозяина и как дисрегулированный липогенез (процесс накопления жиров) влияет на регуляцию ACE2, особенно при ожирении. <…> При помощи повторного анализа общедоступных транскриптомных данных мы впервые обнаружили, что эпителиальные клетки легких, инфицированные SARS-CoV-2, проявляют повышенную регуляцию генов, связанных с метаболизмом липидов, включая ген SOC3, который участвует в регуляции воспаления и ингибировании передачи сигналов лептина», — пишут авторы работы.

Ученые провели эксперимент с участием 16 лабораторных мышей, которых поделили на две равные группы. В результате было обнаружено, что организм грызунов из первой группы, страдающих ожирением, вырабатывал намного больше ферментов ACE2, с которыми взаимодействуют S-белки коронавируса, если сравнивать с мышами из второй группы, которые не имели лишнего веса, — при этом сильнее всего это наблюдалось в тканях легких. Таким образом, вирус имел в своем распоряжении больше путей для проникновения в организм.

Авторы исследования предположили, что похожий процесс может присутствовать в организме больных диабетом и пациентов с повышенным уровнем холестерина в крови. Так ли это, биологи планируют выяснить в дальнейших исследованиях.

Напомним, что ранее профессор Питер Опеншоу из Имперского колледжа Лондона также отмечал, что, судя по всему, избыток жира вокруг внутренних органов усиливает «цитокиновый шторм», вызванный Covid-19. Гиперцитокинемия — неконтролируемая воспалительная реакция, которая провоцирует повреждение собственных тканей организма.

Для борьбы с вирусом организм начинает выделять молекулы цитокины, обеспечивающие взаимодействие между клетками: интерфероны, интерлейкины, хемокины и так далее. Из-за воздействия цитокина клетка начинает производить другие цитокины — начинается так называемый цитокиновый шторм, который может приводить к полиорганной недостаточности, гиперферритинемии и зачастую к смерти.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что проводившиеся исследования показали, что люди с ожирением в принципе чаще страдают от осложнений или умирают от инфекционных заболеваний, таких как грипп. Лишний вес также затрудняет вдыхание кислорода, а из-за его недостатка у тканей и органов наблюдается дисфункция. Все эти факторы в целом могут объяснить, почему пациенты с избыточной массой тела склонны хуже переносить COVID-19.

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