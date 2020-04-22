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Прожили вместе 56 лет и в один день … вылечились от коронавируса
На фоне грустных рассказов о том, как прожившие в течение всей жизни супруги трагически умирают от коронавируса в один день наконец-то начали появляться истории о том, как людям удается вместе преодолеть опасное заболевание.
Так, в Великобритании это удалось прожившим 56 лет в браке жителям графства Мерисайд 77-летнему Сидни Муру и 76-летней Джин, пишет Daily Mirror.
Издание сообщает, что Сидни и Джин поженились в 1964 году и с тех пор не расставались ни на день.
В начале апреля они одновременно почувствовали себя плохо. Их состояние все ухудшалось, и 10 апреля пару госпитализировали в одной карете скорой помощи. В больнице им диагностировали коронавирусную инфекцию нового типа.
Супруги переживали, что не смогут видеться в больнице, и медперсонал перевел их в одно инфекционное отделение, чтобы даже на карантине они смогли быть вместе.
«Джин плохо слышит, поэтому я очень беспокоился о ней. Мы хотели бороться с болезнью вместе», — рассказал Сидни.
Мужчина признался, что в больнице к ним относились очень внимательно и хорошо о них заботились, поэтому уже 15 апреля оба супруга смогли полностью излечиться от коронавируса и отправились домой. За проявленную заботу Сидни поблагодарил не только медсестер и врачей, но и весь обслуживающий персонал больницы.
Сейчас супруги находятся дома на самоизоляции и восстанавливают силы после курса лечения. Они рассказали, что их обоих еще беспокоит слабый кашель, но в целом состояние их здоровья заметно улучшилось.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что от коронавируса смог вылечиться знаменитый вратарь Андрес Палоп, выбивший «Шахтер» из Кубка УЕФА. 46-летний спортсмен выписан из больницы, в которой провел 12 дней, и уже находится дома на обсервации.
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