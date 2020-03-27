Мир

21-летняя жительница города Нэшвилл американского штата Теннесси Айрленд Тейт похвасталась в соцсетях, что не сидит на карантине из-за коронавируса. «Я в курсе, что мы должны соблюдать карантин, социальное дистанцирование и тому подобные вещи, чтобы все были в безопасности. Круто. Я поняла. Я просто не думаю, что подхвачу этот вирус», — писала она. И, как сообщает WZTV, ошиблась.

Спустя несколько дней американка призналась, что заразилась COVID-19. И описала жуткие ощущения, которые она испытывает. «Я чувствую себя так, будто кто-то постоянно сидит у меня на груди. По-настоящему трудно дышать. Я кашляла до тех пор, пока у меня горлом не пошла кровь», — пишет девушка. Она предполагает, что заразилась коронавирусом в компании друзей. И теперь, вопреки своим предыдущим постам, призывает молодых людей оставаться дома. Айрленд предупреждает, что, даже если у них самих болезнь может проявляться слабо, они могут заразить с серьезными последствиями своих «бабушку, дедушку, тетю или дядю».

Сообщается, что США вышли на первое место в мире по числу заболевших коронавирусом. Здесь уже зарегистрировано почти 84 тысячи случаев инфицирования — больше, чем в Китае и Италии.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что парень, облизавший на камеру общественный унитаз, попал в больницу с коронавирусом.



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