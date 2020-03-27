- 09:53 Уже не самый влиятельный: в Украине рассказали неожиданную правду про Зеленского
- 09:43 Полиция нашла сбежавших из-под карантина украинцев
- 09:41 Дантес признался, чем его раздражает Дорофеева
- 09:37 Американка похвасталась, что не соблюдает карантин, заразилась коронавирусом и описала жуткие ощущения
- 09:25 Мир без людей: в сети показали, как узнаваемые туристические места выглядят во время карантина
- 09:07 Мэры итальянских городов матом призывают граждан соблюдать карантин (вирусное видео)
- 08:57 Зрады нет: в "Слуге народа" ответили по поводу скандальных договоренностей Ермака по Донбассу
- 08:21 Путин готовится закрыть Москву? В России военных перебрасывают на автобусах с надписью "дети"
- 08:13 Меган Маркл и принц Гарри переехали жить в США
- 08:02 Зеленский теряет власть, а Ермак и Аваков заполняют этот вакуум, — политический психолог
- 07:48 Как коронавирус уничтожает легкие: врачи показали ужасающее видео
- 07:30 Российский эксперт о ситуации в ОРДЛО: «Одного зараженного коронавирусом будет достаточно для непоправимого удара»
Американка похвасталась, что не соблюдает карантин, заразилась коронавирусом и описала жуткие ощущения
21-летняя жительница города Нэшвилл американского штата Теннесси Айрленд Тейт похвасталась в соцсетях, что не сидит на карантине из-за коронавируса. «Я в курсе, что мы должны соблюдать карантин, социальное дистанцирование и тому подобные вещи, чтобы все были в безопасности. Круто. Я поняла. Я просто не думаю, что подхвачу этот вирус», — писала она. И, как сообщает WZTV, ошиблась.
Спустя несколько дней американка призналась, что заразилась COVID-19. И описала жуткие ощущения, которые она испытывает. «Я чувствую себя так, будто кто-то постоянно сидит у меня на груди. По-настоящему трудно дышать. Я кашляла до тех пор, пока у меня горлом не пошла кровь», — пишет девушка. Она предполагает, что заразилась коронавирусом в компании друзей. И теперь, вопреки своим предыдущим постам, призывает молодых людей оставаться дома. Айрленд предупреждает, что, даже если у них самих болезнь может проявляться слабо, они могут заразить с серьезными последствиями своих «бабушку, дедушку, тетю или дядю».
Сообщается, что США вышли на первое место в мире по числу заболевших коронавирусом. Здесь уже зарегистрировано почти 84 тысячи случаев инфицирования — больше, чем в Китае и Италии.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что парень, облизавший на камеру общественный унитаз, попал в больницу с коронавирусом.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Американка похвасталась, что не соблюдает карантин, заразилась коронавирусом и описала жуткие ощущения
— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!