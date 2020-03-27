27.99 / 28.60 30.34 / 31.33
Киев: +5
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Американка похвасталась, что не соблюдает карантин, заразилась коронавирусом и описала жуткие ощущения

9:37 27 марта 2020 255
Айрленд Тейт
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

21-летняя жительница города Нэшвилл американского штата Теннесси Айрленд Тейт похвасталась в соцсетях, что не сидит на карантине из-за коронавируса. «Я в курсе, что мы должны соблюдать карантин, социальное дистанцирование и тому подобные вещи, чтобы все были в безопасности. Круто. Я поняла. Я просто не думаю, что подхвачу этот вирус», — писала она. И, как сообщает WZTV, ошиблась.

Спустя несколько дней американка призналась, что заразилась COVID-19. И описала жуткие ощущения, которые она испытывает. «Я чувствую себя так, будто кто-то постоянно сидит у меня на груди. По-настоящему трудно дышать. Я кашляла до тех пор, пока у меня горлом не пошла кровь», — пишет девушка. Она предполагает, что заразилась коронавирусом в компании друзей. И теперь, вопреки своим предыдущим постам, призывает молодых людей оставаться дома. Айрленд предупреждает, что, даже если у них самих болезнь может проявляться слабо, они могут заразить с серьезными последствиями своих «бабушку, дедушку, тетю или дядю».

Сообщается, что США вышли на первое место в мире по числу заболевших коронавирусом. Здесь уже зарегистрировано почти 84 тысячи случаев инфицирования — больше, чем в Китае и Италии.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что парень, облизавший на камеру общественный унитаз, попал в больницу с коронавирусом.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Полиция

Полиция нашла сбежавших из-под карантина украинцев

прибор вентиляции легких

В Украине создали прибор вентиляции легких, который поможет спасти заболевших коронавирусом

Айрленд Тейт

Американка похвасталась, что не соблюдает карантин, заразилась коронавирусом и описала жуткие ощущения

Путин готовится закрыть Москву? В России военных перебрасывают на автобусах с надписью «дети»

Путин готовится закрыть Москву? В России военных перебрасывают на автобусах с надписью "дети"

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер