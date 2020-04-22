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Украина

Не раньше мая: Шмыгаль высказался о сроках запуска метро

10:56 22 апреля 2020 222
метро
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Карантин в Украине хотят продлить до 11 мая, а потому до этой даты не стоит рассчитывать на открытие метрополитена. Об этом предупредил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Точно не до 11 мая, — заявил Шмыгаль в интервью РБК-Украина, прогнозируя возможную дату открытия подземки. - Метро — это 2 миллиона пассажиров ежедневно. Мы понимаем, что из-за одного больного человека при этих условиях через неделю уже будут тысячи больных».

Премьер-министр уточнил, что работу транспорта в любом случае будут восстанавливать поэтапно и начнут с возобновления внутригородских перевозок.

«Сначала — облегчение ограничений функционирования городского транспорта, но при определенных условиях и социальной дистанции. Затем перейдем к междугородному, потом — к межобластному сообщению, и, наверное, в самом конце будем рассматривать восстановление авиаперевозок или глобальных железнодорожных перевозок», — подытожил премьер.

Напомним, метро в Украине не работает с 17 марта 2020 года. С 18 марта прекращены железнодорожные, авиационные, автобусные междугородные и межобластные пассажирские перевозки.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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Не раньше мая: Шмыгаль высказался о сроках запуска метро

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