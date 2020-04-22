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Не раньше мая: Шмыгаль высказался о сроках запуска метро
Карантин в Украине хотят продлить до 11 мая, а потому до этой даты не стоит рассчитывать на открытие метрополитена. Об этом предупредил премьер-министр Денис Шмыгаль.
«Точно не до 11 мая, — заявил Шмыгаль в интервью РБК-Украина, прогнозируя возможную дату открытия подземки. - Метро — это 2 миллиона пассажиров ежедневно. Мы понимаем, что из-за одного больного человека при этих условиях через неделю уже будут тысячи больных».
Премьер-министр уточнил, что работу транспорта в любом случае будут восстанавливать поэтапно и начнут с возобновления внутригородских перевозок.
«Сначала — облегчение ограничений функционирования городского транспорта, но при определенных условиях и социальной дистанции. Затем перейдем к междугородному, потом — к межобластному сообщению, и, наверное, в самом конце будем рассматривать восстановление авиаперевозок или глобальных железнодорожных перевозок», — подытожил премьер.
Напомним, метро в Украине не работает с 17 марта 2020 года. С 18 марта прекращены железнодорожные, авиационные, автобусные междугородные и межобластные пассажирские перевозки.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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