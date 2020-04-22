В разгар пандемии коронавируса в Крым продолжают ходить набитые россиянами поезда

Украина

В аннексированный Крым, где местные «власти» из-за пандемии коронавируса решили проверять всех туристов из России, продолжают ходить поезда с россиянами.

«Новые скрепопоезда отменили Но два обычных — из Москвы и Питера — ходят, как ходили И аксеновские угрозы закрыть на обсервацию их совершенно не пугают», — пишет в социальных сетях блогер RoksolanaToday&Крым.

Тем временем глава управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская заявляла, что из пяти заболевших COVID-19 за последние сутки, двое инфицированных приехали из Москвы.

«Два случая — в Сакском и Бахчисарайском районах — это лица, которые прибыли из Москвы. У них были выявлены признаки ОРВИ и в соответствии с предписанием, которые били мной выданы, они подлежали обследованию на коронавирус и анализы подтвердили наличие диагноза. Они госпитализированы, лица из близкого контакта помещены в условиях обсервации» , — цитируют Пеньковскую «Крым.Реалии».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», российское Минобороны заявляло, что военнослужащих с COVID-19 будут отправлять в Севастополь и размещать на госпитальном судне «Енисей» ЧФ РФ.

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