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Украинец скончался от коронавируса в Великобритании
В Великобритании в одной из больниц Лондона скончался от COVID-19 гражданин Украины. Ранее в МИД сообщали количество украинцев, умерших от коронавируса в различных странах.
Директор департамента МИД Украины Сергей Погорельцев сообщил в комментарии УНИАН, что гражданин Украины умер 14 апреля в одной из больниц Лондона.
«17 апреля Посольство Украины в Великобритании подтвердило случай смерти гражданина Украины от COVID-19», — проинформировал Погорельцев.
Родственники умершего решают вопрос о необходимости кремации тела. Организуется также доставка урны с прахом в Украину.
Как сообщалось ранее, в Британии считают, что длительное нахождение на карантине — без работы и без общения — вызовет больше смертей, чем коронавирус COVID-19, и испортит жизнь целому поколению.
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