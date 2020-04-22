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Происшествия

Украинец скончался от коронавируса в Великобритании

12:37 22 апреля 2020 237
Тест
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

В Великобритании в одной из больниц Лондона скончался от COVID-19 гражданин Украины. Ранее в МИД сообщали количество украинцев, умерших от коронавируса в различных странах.

Директор департамента МИД Украины Сергей Погорельцев сообщил в комментарии УНИАН, что гражданин Украины умер 14 апреля в одной из больниц Лондона.

«17 апреля Посольство Украины в Великобритании подтвердило случай смерти гражданина Украины от COVID-19», — проинформировал Погорельцев.

Родственники умершего решают вопрос о необходимости кремации тела. Организуется также доставка урны с прахом в Украину.

Как сообщалось ранее, в Британии считают, что длительное нахождение на карантине — без работы и без общения — вызовет больше смертей, чем коронавирус COVID-19, и испортит жизнь целому поколению.

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