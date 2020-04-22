- 13:28 Вместо бронежилета: силиконовая грудь спасла жизнь женщине, отразив пулю
- 13:23 Пандемия коронавируса может вызвать голод «библейских масштабов»: в ООН сделали тревожное заявление
- 13:14 Коронавирус добрался до еще одного монастыря в Киеве
- 13:14 Саакашвили может получить должность в Кабмине
- 12:55 Светлый четверг 2020: что нельзя делать 23 апреля
- 12:48 Летали над эсминцем США: в сеть попало видео перехвата российских бомбардировщиков
- 12:48 Телемедицина в Україні: онлайн-консультації в приватних клініках країни
- 12:42 В США родился двухголовый теленок с двумя позвоночниками
- 12:37 Украинец скончался от коронавируса в Великобритании
- 12:36 В Украину вернется настоящее тепло: синоптик порадовала прогнозом на ближайшие дни
- 12:32 Ольга Сумская во второй раз стала бабушкой
- 12:30 Хроники коронавируса: главные события в мире 22 апреля (обновляется)
Коронавирус добрался до еще одного монастыря в Киеве
В столице из-за вспышки коронавируса закрывают на карантин Свято-Покровский Голосеевский мужской монастырь. Ранее такое решение было принято по Киево-Печерской лавре, где медики диагностировали массовое заражение коронавирусной инфекцией COVID-19.
В Голосеевском монастыре коронавирусную инфекцию COVID-19 диагностировали у 12 монахов. Об этом на брифинге сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.
Он проинформировал, что сейчас происходит дезинфекция помещений монастыря.
Как сообщалось ранее, в Украине зафиксировали 19 нарушений карантина на Пасхальных богослужениях. В частности, духовенство Почаевской лавры УПЦ впустило прихожан в храм на Пасхальное богослужение, а в Святогорской лавре, несмотря на карантин, провели Пасхальную службу. При этом священники и прихожане грубо нарушали меры безопасности.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!