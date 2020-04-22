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Украина

Коронавирус добрался до еще одного монастыря в Киеве

13:14 22 апреля 2020 139
Монастырь
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

В столице из-за вспышки коронавируса закрывают на карантин Свято-Покровский Голосеевский мужской монастырь. Ранее такое решение было принято по Киево-Печерской лавре, где медики диагностировали массовое заражение коронавирусной инфекцией COVID-19.

В Голосеевском монастыре коронавирусную инфекцию COVID-19 диагностировали у 12 монахов. Об этом на брифинге сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

Он проинформировал, что сейчас происходит дезинфекция помещений монастыря.

Как сообщалось ранее, в Украине зафиксировали 19 нарушений карантина на Пасхальных богослужениях. В частности, духовенство Почаевской лавры УПЦ впустило прихожан в храм на Пасхальное богослужение, а в Святогорской лавре, несмотря на карантин, провели Пасхальную службу. При этом священники и прихожане грубо нарушали меры безопасности.

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