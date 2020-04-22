Рада соберется на еще одно внеочередное заседание: какие вопросы рассмотрят нардепы

Украина

В пятницу, 24 апреля, Верховная Рада Украины, ранее собиравшаяся 16 апреля, может провести очередное внеочередное заседание.

Об этом в социальных сетях сообщил «слуга народа» Александр Качура, правда, не рассказавший, какие вопросы будут включены в повестку дня — это станет известно в среду, 22 апреля. Заседание запланировано на 13:00.

Тем временем издание «LB.ua» со ссылкой на собственные источники в парламенте сообщает, что нардепы могут рассмотреть постановления, которые заблокировали подписание ранее принятого законопроекта об изменении регламента. Напомним, что за него проголосовали после того, как к так называемому «закону о банках» было подано свыше 16 тысяч правок, в том числе, и представителями фракции «Слуга народа».

Также в повестку дня могут включить законопроект об уменьшении залога для участия в местных выборах. В то же время собеседники издания предполагают, что сам «антиколомойский» закон в эту пятницу рассматривать не будут и не исключают его внесение в повестку дня на следующей неделе.

Тем временем заместитель председателя фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук в комментарии «РБК-Украина» сообщила, что в пятницу могут состояться сразу два внеочередных заседаний, на одном из которых планируется разблокирование подписания двух законов. Первый — о депутатском спаме, как сообщалось выше, второй — о децентрализации.

«В пятницу будет два заседания. Первое будет инициировать президент Украины своим письмом. На нем планируется отменить постановления об отмене закона об изменениях в регламенте, децентрализационного закона, к нему также были зарегистрированы постановления. Я думаю, что будут рассмотрены также законопроекты, которые связанные с кредитами для аграриев. Ряд вопросов по различным темам», — заявила Кравчук.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», документ, изменяющий регламент, в частности, предусматривает, что если количество поправок к законопроекту, готовящемуся ко второму чтению, в пять и более раз превышает количество статей проекта первичного проекта (не менее 500 предложений и поправок), то его могут рассматривать по особой процедуре.

Фракция или группа имеет право определить не более 5 неучтенных комитетом поправок, на которых она настаивает, а внефракционные депутаты — не более одного своего неучтенного предложения.

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