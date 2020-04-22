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День психолога 2020: красивые поздравления и открытки
23 апреля в Украине отмечают День психолога. Представители этой профессии работают без выходных в наше сложное время, помогая людям справиться с тревожностью и паникой.
«ФАКТЫ» собрали лучшие поздравления и открытки, которые понравятся психологам.
Работа психолога очень тонка и многогранна, она требует большой отдачи и полного спокойствия собственной души! Поэтому в День психолога хочется пожелать терпения, вдохновения и удовольствия от работы!
***
Быть психологом — трудное дело,
Нужно чувствовать каждую душу.
Пусть же в ваших словах, столь умелых,
Будет все, чтоб другим было лучше!
Вам — терпенья, поменьше тревоги.
И всегда с нужным быть настроеньем.
Пусть нелегкая ваша дорога
Будет устлана, сплошь, вдохновеньем!
***
Понимать другого душу,
Разговаривать и слушать,
Помогать своим советом,
И поддерживать при этом.
Поздравляю с вашим днем,
Только счастье будет в нем,
Радости, здоровья, света,
И тепла в душе, как летом!
***
Вы души врачуете правильным словом,
Чтоб разум больной превратился в здоровый,
Чтоб стало на сердце легко и спокойно,
И в нем пробудились и сила, и стойкость.
Вас с праздником вашим позвольте поздравить,
Желаем вам всех от недугов избавить,
Терпенье и мудрость свои не терять,
И смену достойную вам воспитать!
***
Вы души врачуете правильным словом,
Чтоб разум больной превратился в здоровый,
Чтоб стало на сердце легко и спокойно,
И в нем пробудились и сила, и стойкость.
Вас с праздником вашим позвольте поздравить,
Желаем вам всех от недугов избавить,
Терпенье и мудрость свои не терять,
И смену достойную вам воспитать!
Напомним, что в Киеве во время карантина для людей с фобиями и зависимостью организованы бесплатные консультации специалистов.
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