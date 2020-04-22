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Общество и люди

День психолога 2020: красивые поздравления и открытки

14:38 22 апреля 2020 46
День психолога
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

23 апреля в Украине отмечают День психолога. Представители этой профессии работают без выходных в наше сложное время, помогая людям справиться с тревожностью и паникой.

«ФАКТЫ» собрали лучшие поздравления и открытки, которые понравятся психологам.

День психолога

Работа психолога очень тонка и многогранна, она требует большой отдачи и полного спокойствия собственной души! Поэтому в День психолога хочется пожелать терпения, вдохновения и удовольствия от работы!

День психолога

***
Быть психологом — трудное дело,
Нужно чувствовать каждую душу.
Пусть же в ваших словах, столь умелых,
Будет все, чтоб другим было лучше!

Вам — терпенья, поменьше тревоги.
И всегда с нужным быть настроеньем.
Пусть нелегкая ваша дорога
Будет устлана, сплошь, вдохновеньем!

День психолога

***
Понимать другого душу,
Разговаривать и слушать,
Помогать своим советом,
И поддерживать при этом.

Поздравляю с вашим днем,
Только счастье будет в нем,
Радости, здоровья, света,
И тепла в душе, как летом!

День психолога
***
Вы души врачуете правильным словом,
Чтоб разум больной превратился в здоровый,
Чтоб стало на сердце легко и спокойно,
И в нем пробудились и сила, и стойкость.

Вас с праздником вашим позвольте поздравить,
Желаем вам всех от недугов избавить,
Терпенье и мудрость свои не терять,
И смену достойную вам воспитать!

День психолога
***
Вы души врачуете правильным словом,
Чтоб разум больной превратился в здоровый,
Чтоб стало на сердце легко и спокойно,
И в нем пробудились и сила, и стойкость.

Вас с праздником вашим позвольте поздравить,
Желаем вам всех от недугов избавить,
Терпенье и мудрость свои не терять,
И смену достойную вам воспитать!

День психолога

День психолога

Напомним, что в Киеве во время карантина для людей с фобиями и зависимостью организованы бесплатные консультации специалистов.

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