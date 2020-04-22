День психолога 2020: красивые поздравления и открытки

Общество и люди

23 апреля в Украине отмечают День психолога. Представители этой профессии работают без выходных в наше сложное время, помогая людям справиться с тревожностью и паникой.

«ФАКТЫ» собрали лучшие поздравления и открытки, которые понравятся психологам.

Работа психолога очень тонка и многогранна, она требует большой отдачи и полного спокойствия собственной души! Поэтому в День психолога хочется пожелать терпения, вдохновения и удовольствия от работы!

***

Быть психологом — трудное дело,

Нужно чувствовать каждую душу.

Пусть же в ваших словах, столь умелых,

Будет все, чтоб другим было лучше!

Вам — терпенья, поменьше тревоги.

И всегда с нужным быть настроеньем.

Пусть нелегкая ваша дорога

Будет устлана, сплошь, вдохновеньем!

***

Понимать другого душу,

Разговаривать и слушать,

Помогать своим советом,

И поддерживать при этом.

Поздравляю с вашим днем,

Только счастье будет в нем,

Радости, здоровья, света,

И тепла в душе, как летом!



***

Вы души врачуете правильным словом,

Чтоб разум больной превратился в здоровый,

Чтоб стало на сердце легко и спокойно,

И в нем пробудились и сила, и стойкость.

Вас с праздником вашим позвольте поздравить,

Желаем вам всех от недугов избавить,

Терпенье и мудрость свои не терять,

И смену достойную вам воспитать!



***

Вы души врачуете правильным словом,

Чтоб разум больной превратился в здоровый,

Чтоб стало на сердце легко и спокойно,

И в нем пробудились и сила, и стойкость.

Вас с праздником вашим позвольте поздравить,

Желаем вам всех от недугов избавить,

Терпенье и мудрость свои не терять,

И смену достойную вам воспитать!

Напомним, что в Киеве во время карантина для людей с фобиями и зависимостью организованы бесплатные консультации специалистов.

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