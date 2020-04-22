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Киевские аптеки начали снижать цены на медицинские маски
В Киеве в аптеках начали снижать цены на медицинские маски — по рекомендации Антимонопольного комитета, наценка не должна превышать одну гривню. Ранее в сеть выкладывали фото из столичного супермаркета, где обычные медицинские маски продавали по 1 200 гривен за 50 единиц.
О снижении аптечных наценок сообщил глава Киевского областного территориального отделения АМКУ Алексей Хмельницкий.
«Что же касается формирования цены на маски, то почти все представители аптечных сетей отметили, что были заложниками роста закупочной цены. То есть, по их словам, цену завышают производители и перекупщики. Поэтому сегодня маски в аптеках стоят от 12 гривен за штуку. Начинаем письменный протокольный опрос производителей и поставщиков медицинских масок. Скоро будут выводы», — пишет Алексей Хмельницкий на своей страничке в соцсетях.
По его словам, в столице и Киевской области расследуют возможный сговор и одновременное увеличение цен на маски.
Ранее в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» владелец сети магазинов «Медтехника» Алексеем Давиденко рассказывал об ажиотаже, который возник из-за пандемии коронавируса, и о том, как растут цены.
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