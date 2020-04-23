- 00:50 В США зафиксировали первые случаи заражения кошек коронавирусом
- 00:20 Подтвержден первый в Чернигове случай заболевания коронавирусом
- 22.04 23:55 "Укроборонпром" ликвидируют: что об этом известно
- 22.04 23:44 Под Киевом птица едва не сбила армейский вертолет
- 22.04 22:56 Контроль над границей, новые списки для обмена и статус ОРДЛО: о чем говорили на заседании ТКГ
- 22.04 22:52 В Одессе вырыты сотни могил для будущих жертв COVID-19: в сети запустили новый коронавирусный фейк
- 22.04 22:40 Экс-тренер «Карпат» возглавил загребское «Динамо» после смерти отца
- 22.04 22:35 Анна Седокова шокировала откровениями о сексе втроем
- 22.04 22:32 Продолжение скандала: мэр Ивано-Франковска попал под уголовное дело из-за заявления о ромах
- 22.04 22:07 Хроники коронавируса: главные события в мире 22 апреля (обновляется)
- 22.04 22:01 Митрополита УПЦ спасают от коронавируса в Александровской больнице Киева
- 22.04 21:42 Инфекционист рассказал, можно ли заразиться коронавирусом через корзинку в супермаркете
Подтвержден первый в Чернигове случай заболевания коронавирусом
В Черниговской области, где одно из сел было объявлено очагом вспышки коронавируса, первый случай COVID-19 выявлен и в областном центре.
Об этом в Facebook написал заместитель мэра Чернигова Александр Ломако.
По его словам, вирус обнаружили у 56-летней женщины.
«Мы держались, сколько могли, но … Официально подтвержден первый случай Covid-19 в Чернигове. Женщина, 56 лет. Муж был на заработках в Российской Федерации и вернулся 13 апреля. Супруги проживает вдвоем», — сообщил Ломако.
По словам чиновника, больная госпитализирована в инфекционное отделение 2-й городской больницы. Осложнений у нее не наблюдается.
Слова заместителя мэра подтверждает и главврач городской больницы № 2.
Сейчас оперативно устанавливается история контактов женщины. Мужчине сделали экспресс-тест, результат отрицательный. В ближайшее время будет проведено и лабораторное исследование ПЦР.
В доме, где проживают супруги, проводится дезинфекция.
Отмечается, что в Черниговской области этот случай COVID-19 стал пятнадцатым, что представляет собой самый низкий показатель в Украине.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что по данным на 09:30 22 апреля, в Украине подтверждены 6592 случаев COVID-19. Зафиксированы 174 случая с летальным исходом и 424 случая выздоровления пациентов. Всего провели 67 520 тестов. Лидером по заболеваемости остается Черновицкая область, где выявили более тысячи случаев опасного заболевания.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесская семья: – Софа, прошу тебя, не устраивай новую сцену! В моем возрасте уже нет сил мириться по несколько раз за вечер!