Село в Черниговской области объявили очагом вспышки коронавируса

Украина

Село Комаровка Борзнянского района Черниговской области, где у жителя этого населенного пункта 28 марта подтвердили заражения COVID-19, объявлено очагом вспышки коронавируса. Об этом в Facebook сообщил губернатор области Андрей Прокопенко.

По словам чиновника, населенный пункт не закрывается, но устанавливается особый режим въезда и выезда, чтобы максимально минимизировать распространение болезни.

На данный момент установлены люди, которые контактировали с заболевшим — 91 человек в Комаровке и 23 — в Красносельском. Все они находятся на самоизоляции.

Прокопенко отметил, что по результатам экспресс-теста, коронавирус не подтвержден у семейного врача, которая первой несколько раз контактировала с больным (женщина придерживалась необходимых мер индивидуальной защиты).

«Предполагаем, что больной не предоставляет полную информацию о возможных обстоятельствах своего инфицирования. По информации соседей, он контактировал с родственниками, проживающими в Киеве, которые недавно вернулись из Италии. Информация проверяется правоохранителями», — написал губернатор.

Борзнянская районная больница, в которой сейчас лечится больной, обеспечена лекарственными препаратами и средствами медицинской защиты.

Губернатор призвал жителей Комаровки и близлежащих населенных пунктов перейти на режим самоизоляции, чтобы не допустить распространение инфекции.

Напомним, по данным на 10:00 28 марта, в Украине подтверждены 311 случаев заражения COVID-19.

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