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Украина

ЕС поможет деньгами: Украине выделят более 190 млн евро на борьбу с коронавирусом

4:15 9 апреля 2020 5
Украина ЕС
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

В связи с пандемией коронавируса Евросоюз выделит Украине 190 миллионов евро в рамках общего пакета помощи странам Восточного партнерства.

Такую информацию обнародовал в своем Twitter Еврокомиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Варгеи, пишет Укринформ.

«В поддержку наших восточных партнеров в борьбе против коронавируса региональные и двусторонние фонды были перенаправлены, как часть ответа „Команды Европы“, и (выделенная ими сумма — ред.) равна 962 миллионам евро для немедленных потребностей и для уменьшения социально-экономического ущерба», — говорится в посте Еврокомиссара.

По информации на сайте Еврокомиссии, в рамках усилий «Команды Европы» ЕС мобилизует как чрезвычайную помощь для стран Восточного партнерства 80 миллионов евро. В частности, вместе с ВОЗ Евросоюз работает над программой совместной закупки и поставки медицинских приборов и оборудования, такого как вентиляторы для легких, лабораторные наборы, защитные маски, перчатки, халаты и защитные костюмы, на общую сумму 30 миллионов евро. Как ожидается, эти материалы должны быть распределены между странами Восточного партнерства уже в течение нескольких следующих недель.

Кроме того, Евросоюз дополнительно выделит 11,3 миллиона евро малых грантов на поддержку гражданского общества, например, для проектов, связанных с организацией дистанционного обучения, а также для помощи неправительственным организациям, которые оказывают поддержку наиболее уязвимым слоям населения.

При этом Еврокомиссия также выделит 100 миллионов евро на поддержку малых и средних предприятий в странах Восточного партнерства, за счет перенаправления существующих финансовых инструментов, таких как Европейский фонд стабильного развития, для смягчения удара социально-экономического кризиса, связанного со вспышкой коронавируса.

В то же время, ЕС будет продолжать программы двустороннего сотрудничества, по которым, например, в Украину, в частности в Донецкую область, ЕС доставил оборудование для чрезвычайных центров медицинской помощи, включая 100 комплектов персонального защитного оборудования и более 70 литров высококонцентрированных антисептических веществ.

С учетом всех фондов, которые будут перераспределены на двусторонней основе, общая помощь ЕС в адрес стран Восточного партнерства в борьбе с коронавирусом достигнет 962 миллиона евро.

В свою очередь, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поблагодарил Европейский Союз за решение о выделении Украине более 190 млн евро на борьбу с распространением коронавируса.

«Благодарю ЕС за то, что поддержали нас. Время имеет решающее значение», — написал он в Twitter.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Соединенные Штаты Америки намерены выделить Украине медицинскую и гуманитарную помощь в размере более 1,2 млн долларов для противодействия коронавирусу.

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