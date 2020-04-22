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ЕС выделяет Украине более миллиарда евро на борьбу с коронавирусом
Евросоюз планирует выделить Украине 1,2 миллиарда евро для поддержки страны во время пандемии коронавируса, который в нашей стране подтвердили уже у 6592 человек.
«Средства ЕС помогут гарантировать макроэкономическую стабильность Украины. Благодаря такой поддержке государство сможет освободить дополнительные ресурсы для защиты граждан и смягчения негативных последствий пандемии для людей», — говорится в сообщении Офиса президента.
В то же время уточняется, что предложение Еврокомиссии должны одобрить Европейский парламент и Совет ЕС: «В Еврокомиссии рассчитывают на быстрое одобрение, учитывая актуальность проблемы. Как только это произойдет, первый транш может быть выделен без дополнительных условий. Второй транш может быть предоставлен после выполнения согласованного с ЕС переченя индикаторов уже в четвертом квартале 2020 года или первой половине 2021 года».
В Офисе президента также подчеркивают, что как и в случае с обычной макрофинансовой помощью ЕС, транши будут зависеть от прогресса страны-партнера в выполнении программы МВФ и использовании средств фонда.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президент Украины Владимир Зеленский назвал кредит от МВФ «кровью для организма» и заявил, что будет добиваться новой кредитной программы.
Также сообщалось, что Верховная Рада все еще не утвердила законопроект о невозможности возвращения национализированных банков их бывшим владельцам, что также является условием МВФ для продолжения сотрудничества с Украиной.
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