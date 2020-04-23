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Украина

Снова десятки зараженных: на Буковине подтверждены еще 87 случаев COVID-19

4:30 23 апреля 2020 108
Коронавирус Черновцы
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Черновицкая область, где накануне от коронавируса умерли 19-летний парень и его 24-летний брат, продолжает оставаться лидером по заболеваемости COVID-19 в Украине.

Так, в течение предыдущих суток, 22 апреля, на Буковине подтверждены еще 87 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщали в пресс-службе Черновицкой ОГА.

Общая численность инфицированных в области от первого установленного случае составляет 1 140 человек.

Характерно, что медицинские учреждения, отведенные для лечения больных COVID-19, сегодня заполнены на 37%. При этом подавляющее большинство больных коронавирусом лечатся дома.

Отмечается, что на данный момент в больницах Буковины есть 82 аппарата искусственной вентиляции легких, к которым подключены шесть пациентов.

В связи с тяжелой ситуацией в области доступ на кладбища в следующее воскресенье будет ограничен. Традиционные поминальные обряды буковинцев просят отложить на период после завершения карантина.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что по данным на 09:30 22 апреля, в Украине подтверждены 6592 случаев COVID-19. Зафиксированы 174 случая с летальным исходом и 424 случая выздоровления пациентов. Всего провели 67 520 тестов.

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