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Снова десятки зараженных: на Буковине подтверждены еще 87 случаев COVID-19
Черновицкая область, где накануне от коронавируса умерли 19-летний парень и его 24-летний брат, продолжает оставаться лидером по заболеваемости COVID-19 в Украине.
Так, в течение предыдущих суток, 22 апреля, на Буковине подтверждены еще 87 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Об этом сообщали в пресс-службе Черновицкой ОГА.
Общая численность инфицированных в области от первого установленного случае составляет 1 140 человек.
Характерно, что медицинские учреждения, отведенные для лечения больных COVID-19, сегодня заполнены на 37%. При этом подавляющее большинство больных коронавирусом лечатся дома.
Отмечается, что на данный момент в больницах Буковины есть 82 аппарата искусственной вентиляции легких, к которым подключены шесть пациентов.
В связи с тяжелой ситуацией в области доступ на кладбища в следующее воскресенье будет ограничен. Традиционные поминальные обряды буковинцев просят отложить на период после завершения карантина.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что по данным на 09:30 22 апреля, в Украине подтверждены 6592 случаев COVID-19. Зафиксированы 174 случая с летальным исходом и 424 случая выздоровления пациентов. Всего провели 67 520 тестов.
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Распространял фейки о бойцах ООС: в Днепропетровской области депутат оказался сторонником сепаратистов
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