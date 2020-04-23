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Это точно не тюремная камера? В сети обсуждают видео из инфекционки в России

8:56 23 апреля 2020 345
Это точно не тюремная камера? В сети обсуждают видео из инфекционки в России
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Сеть взорвало видео из инфекционной больницы российского Дербента, где коронавирус отправил на больничные койки сразу 8 медиков. При этом их разместили в странной тесной комнате, похожей на тюремную камеру. Напомним, невзирая на предостережения «руководства» Крыма, россияне начали массово сбегать от коронавируса на аннексированный полуостров.

В комментариях пользователи назвали помещение комнатой для сушки белья и отметили, что главный врач больницы назвал кадры инсценировкой.

«Это была инсценировка, скорее всего. Точно сказать пока не могу. Может быть инсценировка. Сами разбираемся. У нас сейчас служебная проверка по данному факту. Но сейчас там никого нет. Наверное», — заявил он.

«Это точно не тюремная камера, а больница путинской энергетической и ядерной сверхдержавы?», — задает риторический вопрос другой пользователь.

Напомним, по состоянию на 22 апреля в России насчитывалось 57 тысяч 999 инфицированных (+ 5 236 за сутки). Скончались 513 пациентов (+ 57 за сутки). Активными остаются 53 066 случаев.

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