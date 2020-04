Хроники коронавируса: главные события в мире 22 апреля (обновляется)

Мир

Вот уже три месяца пандемия COVID-19 остается главной темой обсуждения во всем мире. Коронавирус изменил все вокруг — наше отношение к гигиене, общению друг с другом, заставил пересмотреть приоритеты. Мир раскололся на две части. Одни придерживаются ограничений, введенных властями разных стран, и терпеливо ждут, когда смогут вернуться к обычной жизни. Другие протестуют против карантина различными способами — от бурчания в соцсетях до участия в массовых демонстрациях, как это происходит в США и Франции.

В этом материале «ФАКТЫ» сообщают самые актуальные и интересные новости, связанные с коронавирусом, которые происходят 22 апреля в разных странах мира.

По состоянию на 12:35 во всем мире выявлено 2 миллиона 572 тысячи 603 случая заражения коронавирусом. Скончались 178 тысяч 548 инфицированных. Выздоровели 701 тысяча 509 пациентов. Медики называют эти случаи завершенными. Исходя из них, высчитывается уровень смертности. Он составляет теперь 20%, что на 1% ниже, чем было долгое время.

Незавершенными или активными считаются случаи заражения, когда инфицированные находятся в больницах или самоизоляции. Сегодня, 22 апреля, пока зафиксировано 1 миллион 692 тысячи 546 активных случаев. Причем в критическом состоянии находятся 57 тысяч 222 больных. Это 3% от общего числа активных случаев.

В Украине утром 22 апреля были объявлены новые данные. В стране выявлено 6 592 инфицированных COVID-19. За сутки — 467 новых случаев. Скончались 174 больных. Выздоровели 424 пациента. Среди бывших советских республик по числу зараженных коронавирусом Украина занимает третье место после России и Беларуси.

11:51

Забавный случай произошел во время телешоу, в котором принял участие глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США (NIAID), главный консультант американского правительства по коронавирусу Энтони Фаучи.

Энтони Фаучи

Он отвечал на вопросы простых американцев. Семилетнюю девочка по имени Ава обратилась к нему с такой проблемой. Малышку беспокоило, если у нее выпадет из-за коронавируса молочный зуб, не заразит ли она зубную фею, которая должна прийти за ним? Не испугает ли вирус фею? «Я гарантирую тебе, что зубная фея не может заразиться и заболеть. Смело клади свой зуб под подушку!» — ответил девочке Фаучи.

11:17

В России за последние сутки выявлено 5 236 новых случаев заражения. Общее число инфицированных в стране составило 57 тысяч 999 человек. Скончались 513 пациентов (плюс 57 за сутки). Выздоровели 4 420 больных (плюс 547 за сутки). Проведено 2 миллиона 250 тысяч тестов на коронавирус.

10:59

Общественная организация World Citizen объявила о том, что выпустит в ближайшее время альбом со всеми 79 композициями, прозвучавшими во время благотворительного концертного марафона One World: Together at Home, состоявшегося 18−19 апреля. Как уже сообщали «ФАКТЫ», в нем приняли участие знаменитые музыканты Леди Гага, Элтон Джон, Пол Маккартни, Билли Айлиш. Селин Дион, группа Rolling Stones, итальянский тенор Андреа Бочелли и многие другие известные исполнители. Все доходы будут направлены Всемирной организации здравоохранения для поддержки медиков по всему миру.

10:18

В Пекине власти неожиданно ужесточили меры противодействия распространению коронавируса. Приезжающих в китайскую столицу людей обязаны находиться под домашним карантином не две недели, а три. Власти Китая на протяжении всего апреля говорят о том, что эпидемия находится под контролем. Выявляемые новые случаи заражения — это в основном люди, приезжающие в страну извне.

09:43

В Узбекистане за последние сутки зарегистрировано 35 новых случаев заражения. Общее число инфицированных теперь составляет 1 692 человека. За минувшие сутки в стране был достигнут самый высокий показатель полного выздоровления пациентов с COVID-19 — 96 человек. Всего поправились 357 пациентов. В настоящее время на карантине находятся более 91 тысячи человек. Скончались 6 зараженных.

09:02

В Литве за сутки подтверждено 20 новых случаев заражения. Число инфицированных в стране достигло 1 370 человек. Как сообщил Минздрав Литвы, за сутки проведено 6 040 тестов. Скончалось 38 больных, выздоровели 357 пациентов.

06:21

В Италии, которая входит в число наиболее пострадавших от пандемии стран, второй день подряд снижается число активных случаев заражения. По данным Wordlometer, 21 апреля число активных случаев составило 107 тысяч 709, днем ранее — 108 тысяч 237, 19 апреля — 108 тысяч 257 человек.

03:05

В США зарегистрирован первый судебный иск против китайских властей. Штат Миссури обвиняет Пекин в возникновении пандемии коронавируса. Об этом заявил генеральный прокурор штата Эрик Шмитт. «Пекин лгал всему миру о заболевании COVID-19 и сделал слишком мало для того, чтобы остановить пандемию на раннем этапе» — подчеркнул прокурор.

Читайте в «ФАКТАХ»: Китай устроил самую дорогую операцию прикрытия: расследование Fox News о происхождении COVID-19

02:11

Сенат Конгресса США одобрил очередной гигантский пакет мер, направленных на преодоление экономических последствий эпидемии коронавируса. Речь идет о выделении дополнительных 480 миллиардов долларов. Из этих денег 320 миллиардов пойдут на выдачу дешевых кредитов для малого и среднего бизнеса.

01:32

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что намерен ограничить выдачу гринкарт иностранцам и иммиграционных виз в США минимум на 60 дней. Он подчеркнул, что эта мера позволит сохранить рабочие места для американцев. Причем президент готов продлить указанный срок в случае необходимости. Трамп сказал, что сам вместе со своими советниками проведет оценку экономической ситуации в стране через два месяца и примет необходимое решение. Ранее американский лидер сообщил о своем намерении запретить иммиграцию, написав об этом в Twitter.

00:57

За последние сутки в Москве скончались еще 28 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19. Всего в российской столице зафиксирован 261 случай с летальным исходом. Об этом сообщил городской оперативный штабе по контролю за коронавирусом.

00:32

С 26 апреля в Испании дети младше 16 лет смогут впервые за шесть недель выйти из дома в сопровождении взрослых, в том числе и на прогулки. Однако играть на детских площадках и кататься на велосипедах по-прежнему запрещено.

В обзоре за 21 апреля «ФАКТЫ» сообщали о том, что еще несколько европейских стран приступили к поэтапному смягчению жестких карантинных мер. Подходы в чем-то отличаются друг от друга, но в большинстве случаев власти начинают со снятия запретов на работу ряда магазинов, парикмахерских, различных мастерских, библиотек. Возобновляются занятия в школах для определенных возрастных категорий. Открываются детские сады. Кроме того, в материале была дана показательная статистика по разным странам мира, а также названы различные подходы борьбы с пандемией.

Фото Getty Images

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter