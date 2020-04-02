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Украина

Дело Шеремета: суд принял решение по Дугарь

17:59 2 апреля 2020 46
Дугарь
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Военной медсестре Яне Дугарь, которую подозревают в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, продлили ночной домашний арест до 31 мая. Такое решение принял Печерский районный суд Киева.

Согласно решению суда, она должна прибывать к прокурору, следователю, судье по каждому требованию, воздерживаться от общения со свидетелями, уведомлять следователя, прокурора или суд об изменении своего места жительства и/или места работы, сдать паспорта для выезда за границу и другие документы, которые дают право на выезд из Украины и въезд в Украину.

В комментарии ASPI news адвокат подозреваемой Виталий Коломиец заявил, что защита во время заседания суда предоставила новые доказательства непричастности Дугар к убийству журналиста. Он рассказал, что прокуратура опросила нескольких новых свидетелей, о которых адвокаты не заявляли ранее — и они подтвердили алиби подозреваемой.

Отметим, еще одной подозреваемой — детскому хирургу Юлии Клименко суд продлил содержание в СИЗО до 30 мая.

Напомним, Павел Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля. В полиции заявили, что к убийству журналиста причастны музыкант, ветеран АТО Андрей Антоненко, врач Юлия Кузьменко, военная медсестра Яна Дугарь.

Как писали «ФАКТЫ», бывший генеральный прокурор Украины Виктор Шокин заявил, что заказчиком убийства журналистов Георгия Гонгадзе и Павла Шеремета был один и тот же человек, но имени не назвал.

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