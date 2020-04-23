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В Черновцах бьют тревогу: в больницах заканчиваются места для инфицированных коронавирусом
В Черновцах заканчиваются места в больницах, которые определены опорными для лечения больных с коронавирусной инфекцией. Всего на Буковине на утро четверга, 23 апреля, было подтверждено 1140 заболеваний COVID-19.
«К сожалению, возможности городских больниц, которые определены опорными для лечения больных с коронавирусной инфекцией, исчерпываются», — отметил мэр города Алексей Каспрук и привел в качестве примера городскую больницу № 1, куда направляют пациентов в тяжелом состоянии и с серьезными осложнениями. Так, в медучреждении, рассчитанном максимум на 80 больных, уже сейчас проходят лечение 67 человек. А в городской больнице № 4 подготовлено 40 мест, сейчас там находится 18 пациентов, в том числе 15 из них поступили за последние сутки.
«При динамике, которую мы наблюдаем, это буквально на несколько дней работы», — отметил мэр Черновцов и добавил, что будет обращаться в облгосадминистрацию с предложением о перепрофилировании других лечебных учреждений города.
«Если это будет невозможно сделать, то за несколько дней развернем и будем принимать больных в нетяжелом состоянии, но нуждающихся в наблюдении врачей, в физкультурно-оздоровительном центре «Олимпия», — добавил Алексей Каспрук.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на Буковине среди заболевших есть священники, один из которых, узнав свой диагноз, заявлял, что это ложь и собирался идти на службу в храм.
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