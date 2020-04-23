Украина

Для Украины коронавирусы могут стать привычной инфекцией. Об этом и о пике пандемии COVID-19 врач-иммунолог Андрей Волянский рассказал в интервью KHARKIV Today.

«На мой взгляд, пик — это когда быстрый рост сменяется медленным. Этот процесс мы уже пережили, в начале апреля количество инфицированных увеличивалось на 10% ежедневно, сегодня уже меньше, примерно плюс 8% каждый день. Рост может быть связан с пасхальными праздниками, он, безусловно, будет. В течение нескольких месяцев в Украине будет расти количество инфицированных», — отметил Андрей Волянский.

При этом он допускает, что реальная цифра инфицированных в несколько раз выше, чем официальная.

«Через два-три сезона мы привыкнем к коронавирусу», — уверен врач-иммунолог.

Ранее сообщалось, что, по мнению вирусолога, пандемия в Украине только набирает обороты.

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