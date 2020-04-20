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Сейчас еще даже не начало пика эпидемии COVID-19 в Украине, он может быть осенью, — вирусолог
Пандемия коронавируса COVID-19 в Украине пока только набирает обороты. Об этом в интервью РБК-Украина заявила вирусолог Алла Мироненко.
«Эпидемический процесс обычно имеет фазу подъема, потом самую высокую точку — это пик, а дальше — фаза спада. Если говорить о том, что мы сейчас имеем — это даже еще не начало. Карантин приводит к тому, что мы имеем определенное количество больных, хотя общение между людьми весьма ограничено. Я думаю, что пик может быть осенью», — считает Алла Мироненко.
По ее словам, школьников и студентов нельзя весной переводить с дистанционного обучения, так как это приведет к обострению эпидемической ситуации.
«Можно запустить транспорт, но при условии, что все будут придерживаться масочного режима, обрабатывать руки или перчатки. Чтобы как-то жизнь восстанавливалось — это тоже правильно. Метрополитен можно было вообще, наверное, не закрывать, но не пускать в метро людей с открытым лицом, без маски», — говорит вирусолог.
Ранее сообщалось, что при вызове скорой помощи многие больные скрывают симптомы коронавируса.
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