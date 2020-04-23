Общество и люди

Во время карантина киевляне больше страдают от инфарктов, но меньше — от инсультов: названы причины

Карантин из-за пандемии коронавируса, который в Украине сначала ввели до 3 апреля, но потом дважды продлевали — теперь и до 11 мая — спровоцировал в Киеве увеличение инфарктов и снижение случаев инсульта по сравнению с прошлым годом.

Об этом сообщает «ТСН» со ссылкой на Департамент здравоохранения Киевской городской государственной администрации. Так, за три месяца случаев острого инфаркта миокарда было 409, что на 5 процентов больше, чем за первый квартал 2019 года. Большее количество пришлась на вторую половину февраля, когда в мире накалялась паника из-за коронавирус, в марте ситуация с инфарктами пошла на спад. Впрочем, медики утверждают, что статистика за апрель может быть «более удручающей».

Всплеск инфарктов у киевлян, в частности, связывают со стрессами — многие люди живут от зарплаты до зарплаты и не имеют серьезных накоплений. Второй момент — из-за карантина и запретов люди больше находятся дома и лежат на диване. По статистике, острые инфаркты чаще всего происходят ночью или утром, когда люди спят, лежат, и работа сердца затруднена.

А количество инсультов уменьшилось на 15,7 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это можно объяснить тем, что люди, оставаясь дома, более тщательно выполняют назначения врача и вовремя принимают препараты.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в столице увеличилось количество звонков на горячую линию по психологической поддержке от мужчин с суицидальными настроениями.

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