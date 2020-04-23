Деньги

Украинцам, которые уволились по собственному желанию с работы в период карантина (начиная с 12 марта 2020 года), пособие по безработице будут начислять с первого дня получения статуса безработного. То есть, на период карантина правило об отложении выплаты помощи по безработице для уволенных по собственному желанию применяться не будет.

Государственный центр занятости сообщает, что 18 апреля вступили в силу изменения в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2020 год» от 13.04.2020 № 553-IX. Этот документ определяет, что во время карантина для лиц, которые уволились с работы по собственному желанию, не действуют требования по отложению выплаты пособия по безработице сроком до 90 дней. При этом общая продолжительность выплат пособий по безработице для таких лиц не может превышать 270 календарных дней.

«В нынешних реалиях для многих граждан увольнение по собственному желанию стало единственным возможным решением в условиях деятельности предприятий по объективным причинам», — заявила заместитель директора Государственного центра занятости Юлия Жовтяк.

В Центре отметили, что если человек уволился с предыдущего места работы по собственному желанию в период карантина и уже зарегистрировался в службе занятости, то дополнительные документы подавать не нужно. Пособия будут начисляться автоматически.

Напомним, в Украине для безработных упростили процедуру постановки на учет в центрах занятости.

Ранее сообщалось, что на период карантина в Украине увеличилось минимальное пособие по безработице. Пособия будут выплачиваться также некоторым ФОПам.

ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter