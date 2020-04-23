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Для уволившихся по собственному желанию ввели "карантинные" условия получения пособия по безработице
Украинцам, которые уволились по собственному желанию с работы в период карантина (начиная с 12 марта 2020 года), пособие по безработице будут начислять с первого дня получения статуса безработного. То есть, на период карантина правило об отложении выплаты помощи по безработице для уволенных по собственному желанию применяться не будет.
Государственный центр занятости сообщает, что 18 апреля вступили в силу изменения в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2020 год»
«В нынешних реалиях для многих граждан увольнение по собственному желанию стало единственным возможным решением в условиях деятельности предприятий по объективным причинам», — заявила заместитель директора Государственного центра занятости Юлия Жовтяк.
В Центре отметили, что если человек уволился с предыдущего места работы по собственному желанию в период карантина и уже зарегистрировался в службе занятости, то дополнительные документы подавать не нужно. Пособия будут начисляться автоматически.
Напомним, в Украине для безработных упростили процедуру постановки на учет в центрах занятости.
Ранее сообщалось, что на период карантина в Украине увеличилось минимальное пособие по безработице. Пособия будут выплачиваться также некоторым ФОПам.
ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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