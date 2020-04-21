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Минимальное пособие по безработице на время карантина повысили
В Украине увеличили минимальный размер социальной помощи по безработице: с 650 грн до 1000 грн. Постановление правления Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины вступило в силу 18 апреля 2020. При этом за время карантина число безработных в стране резко возросло.
Государственный центр занятости сообщает, что действие поставления распространяется на весь период с начала объявления карантина — 12 марта. Оно будет действовать также в течение 30 календарных дней после окончания карантина.
Минимальный размер пособия по безработице повышен до 1000 гривен, в том числе для всех безработных, которые встали на учет в период карантина и сейчас получают помощь в минимальном размере (650 грн). Ее размер будет автоматически пересчитан с первого дня регистрации в службе занятости.
Ранее сообщалось, что в Украине упростили процедуру постановки на учет в центре занятости.
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