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Шоу-бизнес

Место встречи изменить нельзя: стало известно, где может пройти "Евровидение 2021"

0:57 24 апреля 2020 23
Евровидение 2021
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Город Роттердам в Нидерландах готов принять в 2021 году международный песенный конкурс «Евровидение», отмененный ранее из-за пандемии коронавируса.

Соответствующее решение принял в четверг городской совет города, сообщает информационный портал NU.nl.

По данным NU. nl, мероприятие предлагают провести в те же даты и в том же месте — с 12 по 16 мая 2021 года в концертном зале Ahoy.

«Однако будет ли песенный конкурс „Евровидение“ на самом деле проведен в Роттердаме, пока точно неизвестно. Чтобы дать окончательный ответ, голландские организаторы и Европейский вещательный союз должны решить ряд организационных, административных и финансовых вопросов. Ожидается, что окончательно ясность будет внесена в мае», — говорится в сообщении.

65-й конкурс «Евровидение» должен был пройти с 12 по 16 мая в Роттердаме. Право на проведение мероприятия в 2020 году Нидерланды получили после того, как в прошлом году конкурс выиграл представитель страны Дункан Лоуренс с песней Arcade. Однако из-за вспышки коронавируса и последовавшего запрета на проведение массовых мероприятий, который действует в Нидерландах до 1 сентября, «Евровидение» было отменено.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что организаторы песенного конкурса «Евровидение-2020» предложили его участникам не ждать целый год, а встретиться в онлайн-режиме, исполнив свои песни на концерте, который, по их задумке, сможет в чем-то заменить традиционное шоу. Альтернативное онлайн-шоу состоится 16 мая, оно будет называться «Евровидение Европа сияет светом» (Eurovision: Europe Shine A Light). Организаторы рассчитывают, что все конкурсанты, которые планировали приехать в Нидерланды на Евровидение, примут участие в указанном онлайн-концерте.

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