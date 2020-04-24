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Залечь на дно не удалось: командир подлодки организовал "антикарантинную вечеринку" и поплатился за это (видео)
Пока королева Елизавета и члены ее семьи пребывают в связи с пандемией коронавируса на самоизоляции, некоторые их подданные не склонны отказывать себе в «небольших радостях».
Так, командир атомной подводной лодки Королевского флота HMS Trenchant решил организовать для своего экипажа «антикарантинную тусовку» с диджеями и барбекю.
К несчастью, съемки с веселого развлечения попали в Сеть, и против капитана начали служебное разбирательство, пишет Daily Mail.
Специально созданная комиссия выяснила, что подлодка выполняла задание на тот момент, когда Великобритания ввела жесткие ограничения с целью остановить распространение коронавирусной инфекции.
И когда 150 членов вернулись на военно-морскую базу Девонпорт, им приказали разойтись на две недели по домам и оставаться там на самоизоляции.
Находившиеся два месяца под водой моряки приуныли, и командир атомохода решил для «поднятия морального духа» провести для них вечеринку в доке неподалеку от субмарины.
Чем закончиться работа комиссии, пока не понятно, но вряд ли капитану вынесут благодарность за поход, как предполагалось вначале.
В то же время издание сообщает, что по данным его источника в Королевском флоте, этот случай является не единственным расследуемым инцидентом.
Ранее «ФАКТЫ» писали о другом интересном решение властей Великобритании: к борьбе с коронавирусом там привлекут собак, научив их определять больных COVID-19 по запаху. О начале разработки соответствующей программы сообщили в Лондонской школе гигиены и тропической медицины (LSHTM).
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Залечь на дно не удалось: командир подлодки организовал "антикарантинную вечеринку" и поплатился за это (видео)
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