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Странные игрища на карантине: девушка нашла "идеальное место" для пряток, но искать ее пришлось спасателям (видео)
Пока во время самоизоляции на карантине некоторые люди занимаются творчеством или устраивают вечеринки в портовом доке, другим приходится развлекаться в четырех стенах.
Так именно и поступила компания молодых людей из города Вудбриджа в США (штат Вирджиния), пишет New York Post.
Сначала игра шла по хорошо знакомому сценарию — все прячутся, один ищет — пока девушка по имени Амари Дэнси не решила выбрать место, где бы ее никто долго не мог найти. И это ей практически удалось: в компании никто не смог догадаться, что девушка находятся внутри стиральной машины!
Но когда Амари самой надоело прятаться, и она решила выбраться, у нее ничего не получилось. Не смогли помочь и другие подростки.
В итоге вызволять пленницу прибыли спасатели и даже пожарная служба. Когда они увидели масштабы трагедии, то не смогли удержаться от смеха.
Видео «освобождения из плена» стало вирусным, а Амари торжественно заявила, что больше никогда в жизни не станет играть в прятки.
Пока что обещание ей удается сдерживать.
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