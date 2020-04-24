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Странные игрища на карантине: девушка нашла "идеальное место" для пряток, но искать ее пришлось спасателям (видео)

4:30 24 апреля 2020 22
Прятки
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Пока во время самоизоляции на карантине некоторые люди занимаются творчеством или устраивают вечеринки в портовом доке, другим приходится развлекаться в четырех стенах.

Так именно и поступила компания молодых людей из города Вудбриджа в США (штат Вирджиния), пишет New York Post.

Сначала игра шла по хорошо знакомому сценарию — все прячутся, один ищет — пока девушка по имени Амари Дэнси не решила выбрать место, где бы ее никто долго не мог найти. И это ей практически удалось: в компании никто не смог догадаться, что девушка находятся внутри стиральной машины!

Но когда Амари самой надоело прятаться, и она решила выбраться, у нее ничего не получилось. Не смогли помочь и другие подростки.

В итоге вызволять пленницу прибыли спасатели и даже пожарная служба. Когда они увидели масштабы трагедии, то не смогли удержаться от смеха.

Видео «освобождения из плена» стало вирусным, а Амари торжественно заявила, что больше никогда в жизни не станет играть в прятки.

Пока что обещание ей удается сдерживать.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в Италии пенсионеры «сбегали» от карантина в лес, где отчаянно «резались» в покер.

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