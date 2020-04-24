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Названы естественные способы сжигания жира на карантине
Находясь на карантине, многие люди вынуждены вести малоподвижный образ жизни, особенно в том случае, если городские власти запрещают покидать жилище для пробежек в парке или занятий на спортплощадке, в фитнес-зале.
Тем не менее, существуют действенные способы сжигания жира в таких ограниченных условиях.
Их называет Hello magazine.
1. Принимать в пищу больших белковых продуктов
В обзоре исследований, посвященных изучению влияния диет с высоким содержанием белка на массу тела, потерю жира и сытость, были обнаружены убедительные доказательства того, что белок в рационе помогал в потере веса.
Протеин содержится в разных продуктах:
- Тофу
- Нежирное мясо птицы
- Морепродукты
-
Орехи и семена (грецкие орехи, семена чиа, тыквенные семечки, арахис
и т. д.)
-
Бобовые (нут, фасоль, горох
и т. д.)
-
Рыба (лосось, треска, тунец
и т. д.)
- Творог и нежирный сыр
2. Применять принципы интервального голодания
Наиболее ценный вклад этого метода в плане сжигания жира заключается в том, как оно помогает человеку справляться с голодом. Нездоровая тяга к вредной калорийной пище у полных людей наблюдается все время, и ей легко поддаться. Установка окна для приема пищи ограничивает потребление, учит человека самоконтролю.
3. Добавление бытовой активности в день
Повседневные движения — ходьба, подъем по лестнице, уборка — не менее эффективны, чем походы в тренажерный зал. Важно сознательно сделать шаг, чтобы стать более активным.
Попробуйте сделать следующее:
- Ходьба в быстром темпе
- Работа по дому
- Игра с детьми
- Подъем по лестницу вместо лифта
- Парковка дальше от входа
- Послеобеденные прогулки
- Садоводство
4. Обязательно высыпаться
Недостаток сна приводит к повышенному риску развития многочисленных заболеваний: болезни сердца, диабета 2 типа и ожирения. Когда человек спит недостаточно, организм будет пытаться это компенсировать за счет увеличения чувства голода. Полноценный сон 7−9 часов, поможет лучше сжигать жир.
Рекомендации журнала постоянно пополняются из писем читателей, в нем появляются и многие другие способы сжигания жира.
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