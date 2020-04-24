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Названы естественные способы сжигания жира на карантине

5:25 24 апреля 2020 114
Сжигание жира на карантине
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Находясь на карантине, многие люди вынуждены вести малоподвижный образ жизни, особенно в том случае, если городские власти запрещают покидать жилище для пробежек в парке или занятий на спортплощадке, в фитнес-зале.

Тем не менее, существуют действенные способы сжигания жира в таких ограниченных условиях.

Их называет Hello magazine.

1. Принимать в пищу больших белковых продуктов

В обзоре исследований, посвященных изучению влияния диет с высоким содержанием белка на массу тела, потерю жира и сытость, были обнаружены убедительные доказательства того, что белок в рационе помогал в потере веса.

Протеин содержится в разных продуктах:

  • Тофу
  • Нежирное мясо птицы
  • Морепродукты
  • Орехи и семена (грецкие орехи, семена чиа, тыквенные семечки, арахис и т. д.)
  • Бобовые (нут, фасоль, горох и т. д.)
  • Рыба (лосось, треска, тунец и т. д.)
  • Творог и нежирный сыр

2. Применять принципы интервального голодания

Наиболее ценный вклад этого метода в плане сжигания жира заключается в том, как оно помогает человеку справляться с голодом. Нездоровая тяга к вредной калорийной пище у полных людей наблюдается все время, и ей легко поддаться. Установка окна для приема пищи ограничивает потребление, учит человека самоконтролю.

3. Добавление бытовой активности в день

Повседневные движения — ходьба, подъем по лестнице, уборка — не менее эффективны, чем походы в тренажерный зал. Важно сознательно сделать шаг, чтобы стать более активным.

Попробуйте сделать следующее:

  • Ходьба в быстром темпе
  • Работа по дому
  • Игра с детьми
  • Подъем по лестницу вместо лифта
  • Парковка дальше от входа
  • Послеобеденные прогулки
  • Садоводство

4. Обязательно высыпаться

Недостаток сна приводит к повышенному риску развития многочисленных заболеваний: болезни сердца, диабета 2 типа и ожирения. Когда человек спит недостаточно, организм будет пытаться это компенсировать за счет увеличения чувства голода. Полноценный сон 7−9 часов, поможет лучше сжигать жир.

Рекомендации журнала постоянно пополняются из писем читателей, в нем появляются и многие другие способы сжигания жира.

Ранее «ФАКТЫ» приводили советы от Екатерины Кухар о том, как не убить мужа на карантине.

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