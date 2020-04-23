На Буковине снова увеличилось количество инфицированных COVID-19

Украина

В Черновицкой области, которая продолжает оставаться лидером по количеству инфицированных коронавирусом жителей, по состоянию на вечер 23 апреля официально подтверждено еще 59 случаев заражения COVID-19.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

При этом он отметил, что Черновицкий областной лабораторный центр исследовал около двухсот образцов.

Общая численность инфицированных в области от первого установленного случае составляет 1199 человек.

В то же время от COVID-19 выздоровели еще 9 буковинцев.

Тяжелая ситуация с заболеванием рассматривалась на заседании Общественного совета, который прошел в ОГА в онлайн-формате. Предполагается, что его решения помогут улучшить коммуникацию между властью и общественностью.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что по данным на 09:30 23 апреля, в Украине подтверждены 7170 случаев COVID-19. Зафиксированы 187 случаев с летальным исходом и 504 случая выздоровления пациентов. Всего провели 72 296 тестов. В то же время в мире выявлено 2 миллиона 697 тысяч 83 случая заражения коронавирусом. Скончались 188 тысяч 846 инфицированных. Выздоровели 739 тысяч 873 пациента. Медики называют эти случаи завершенными. Исходя из них, высчитывается уровень смертности. Он составляет 20%.

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