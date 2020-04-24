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- 08:01 Липовые контролеры: в Харькове заметили наглую схему "развода" пассажиров в транспорте
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Липовые контролеры: в Харькове заметили наглую схему "развода" пассажиров в транспорте
В четверг, 23 апреля, в Харькове в трамвае произошел инцидент, в котором рэкетиры под видом контролеров вымогали у пассажиров деньги. Две недели назад в Ужгороде рэкетиры обстреляли автобус, требуя деньги у перевозчика.
Произошедшее в Харькове описала женщина, которая была свидетельницей того, что происходило в трамвае № 3 между 10 и 11 часами утра. По ее словам, в вагон вошел мужчина, сел на свободное место у окна и приготовил деньги за проезд. Кондуктор прошла мимо, якобы не заметив нового пассажира.
После этого к мужчине подсели три крепких молодых человека и начали требовать 120 гривен штрафа за неоплаченный проезд. У так называемых «контролеров» не было никаких удостоверений, маршрутного листа, бейджиков.
Женщине в начале разговора удалось заснять происходящее, потом «контролеры» не давали снимать, хамили и не выпускали из трамвая на нужной остановке. Свидетельница инцидента пишет, что со стороны кондуктора и водителя никакой реакции на ЧП в вагоне не было, несмотря на то, что в кабине у водителя есть связь.
По ее словам, «контролеры» провоцировали пассажира на открытый конфликт, в конце пытались выбить у него телефон. Водитель и кондуктор не пытались вызвать полицию, чтобы разрешить конфликт.
В итоге рэкетиры продержали пассажира без билета до конечной остановки. Когда выяснили, что за трамваем едет полицейский патруль, который вызвала свидетель инцидента, молодчики отпустили мужчину и сбежали сами, кондуктор закрылась в кабине водителя.
Видео опубликовано на странице «Харьков 1654» в Facebook.
Напомним, в Одессе подозревают в вымогательстве троих сотрудников Малиновского отдела полиции, которые похитили женщину и требовали у нее крупную сумму в инвалюте.
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