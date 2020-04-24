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Гребень из золота и картина с плывущей свиньей: что дарили королеве Елизавете и членам ее семьи в 2019 году

8:12 24 апреля 2020 43
Королева Елизавета
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Букингемский дворец традиционно обнародовал список официальных подарков, которые члены британской королевской семьи получили в 2019 году. Так, сама Елизавета II получила 72 презента, в число которых входят гребень для лошадей из 24-каратного золота (этот аксессуар, зная любовь Ее Величества к лошадям, преподнес ей президент Словении), картина с изображением плывущей свиньи (от генерал-губернатора Багамских островов), три карликовых бегемота, вырезанных из дерева (от посла Либерии), плетеная из рафии шляпа (от Верховного комиссара Лесото), бутылку джина с двумя стаканами (от канадских военных).

Президент и первая леди США Дональд и Мелания Трамп вручили королеве шкатулку для драгоценностей — ручную работу из дерева магнолии, а также брошь в виде цветка мака со стеблем из серебра.

Мужу королевы принцу Филиппу Трамп презентовал персонализированную куртку летчика Air Force One.

Наследник престола принц Уэльский Чарльз получил от президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера оптический дальномер — устройство, предназначенное для определения расстояния от наблюдателя до объекта. В список подарков Чарльза входят также два фарфоровых льва, шарф, коробку печенья, плавки, галстук, четыре коробки сигар, бутылка рома.

Принцу Уильяма во время визита в Кувейт получил две пары часов от шейха Мухаммеда Абдуллы аль-Мубарака ас-Сабаха. А в Омане — три банки с орехами и церемониальный топор от губернатора Мусандама. Во время визита в Пакистан Уильяму и его жене Кейт передали три крикетные биты для их детей — принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи, а также много предметов национальной одежды.

В отчете дворца еще фигурируют герцог и герцогиня Сассекские, которые официально сложили с себя полномочия высокопоставленных членов королевской семьи 31 марта этого года. Так, архиепископ Кейптаунский Десмонд Туту во время встречи с Меган Маркл и принцем Гарри в Южной Африке передал им две книги для детей своего собственного авторства. Сын Меган и Гарри Арчи получил в общей сложности 14 книг, четыре мягкие игрушки, пару свитеров.
Сама Меган получила джинсы, а Гарри — три пары носков и четыре кепки-бейсболки.

Подарки нельзя продать или обменять. Ими можно пользоваться, но они становятся частью королевской коллекции. Некоторые подарки королева и ее родственники оставляют себе. А часть передают в благотворительные организации.

Ранее «ФАКТЫ» писали — Всей семьей: Кейт Миддлтон и принц Уильям показали новое видео с тремя своими детьми.

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