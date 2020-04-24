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Всей семьей: Кейт Миддлтон и принц Уильям показали новое видео с тремя своими детьми

6:57 24 апреля 2020 258
Принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Принц Уильям и Кейт Миддлтон показали новое видео с тремя своими детьми. Семейство Кембриджей поддерживает акцию, которая еженедельно проводится в Великобритании — люди по всей стране аплодируют медикам, а также другим работникам «ключевых сфер» за их самоотверженный труд в условиях пандемии коронавируса.

В прошлый раз герцог и герцогиня Кембриджские опубликовали видеоролик, в котором хлопали в ладоши принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи. На этот раз Кейт и Уильям присоединились к детям. Они все вместе вышли на крыльцо своего дома Анмер-холл в графстве Норфолк. Кейт держала на руках младшего сына Луи, которому в этот же день, 23 апреля, исполнилось два года.

Миддлтон была в голубом платье в цветочек от Ghost стоимостью 160 долларов.

К акции присоединились также отец и мачеха Уильяма — принц Чарльз и герцогиня Корнуольская Камилла. Они аплодировали в своем шотландском поместье Биркхол.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма сидят на карантине без гаджетов.

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