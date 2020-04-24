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Украина

Чувствуется рука Ермака: психолог рассказала, что не так с Зеленским в фильме о его президентстве

10:20 24 апреля 2020 191
Зеленский
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Комплементарный фильм «Рік президента Зеленського» как медийный продукт сделан очень качественно. Команда президента использовала аутсорс — передала зрителю через врезки новостных программ самому оценивать итоги того, что сделал Зеленский за год, и испытывать соответствующие эмоции от этого. Так считает психолог Светлана Чунихина.

Психолог заметила, что иногда Зеленский вел беседу со зрителем в непривычной для него манере, отбивая каждое слово кивком головы и рубящим жестом. Эта манера говорить характерна для главы Офиса президента Андрея Ермака.

Такое поведение, считает психолог, значит, что у президента с главой ОП сформировалось полное доверие, являющееся основой беспрепятственного влияния. Похожее происходит в России, где многие политики и чиновники стараются подражать президенту Путину, особенно Дмитрий Медведев.

Само интервью Чунихина оценила как «какое-то такое», но уровень фильма как телепродукта, по ее мнению, очень высок.

«Вот умеют они в инфотейнмент (вид информационных программ, когда политика подается как область жизни, приближенной к простому человеку — ред.). …В итоге самому президенту осталось только провести доверительную беседу по душам, что у него всегда очень прекрасно получается. И от того, что реального собеседника президента мы не видим, создается впечатление, что зритель и есть собеседник (мы все президенты)», — написала Чунихина в Facebook.

Напомним, зрители фильма поймали Зеленского на интересной оговорке.

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